Jean Maggi: "Lo difícil se hace y lo imposible se intenta"

Jean Maggi, es un deportista adaptado cordobés, que es un ejemplo de superación y de constantes desafíos. Su vida quedó reflejada en el documental El límite infinito que se puede ver en la plataforma paga de Netflix. En la misma narra su travesía de 11 días en una bicicleta accionada por sus brazos con la que llegó a la ruta más alta del Himalaya (Asia).

El cordobés, que desde bebé contrajo poliomielitis, a los 37 años tuvo un infarto, debido a una vida completamente desordenada, algo que le cambió la mirada. Fue cuando tomó la decisión y se convirtió en deportista. Entre sus hitos, subir el Himalaya en bicicleta. Con producción del reconocido Juan José Campanella y dirección de Pablo Aulita, el filme repasa la historia de vida de Maggi, desde que contrajo poliomielitis al año de vida, su decisión ya rozando los 40 de dedicarse al deporte que lo llevó a correr maratones y todo tipo de competencias por el mundo, su hazaña en la cordillera asiática y su tarea social.

Jean Maggi charló con el programa La Radio de UNO, que se emite por la 97.1 La Red Paraná y habló de sus principios y superaciones. “Es una experiencia única e increíble escalar el Himalaya. Fueron 11 días para llegar a la cima con la bicicleta. Ha sido un esfuerzo al que no me someteré nuevamente seguramente”, dijo el cordobés en el arranque de la charla

Su historia

“Yo divido a mi vida en dos grandes etapas. Con matices diferentes en cada una. La primera fue la no aceptación que me llevó a un infarto; y la segunda, la aceptación que me llevó al Himalaya. El haber logrado conseguir llegar al paso más alto del planeta con una discapacidad motriz en una bicicleta adaptada y mostrar esa imagen a 5.600 metros sobre el nivel del mar, representa una foto fantástica y también reflejada en un documental. Pero en definitiva el documental muestra estas dos etapas bien marcadas en mi vida”, aseveró.

“La poliomielitis causó en mis piernas lesiones severas y en algunos otros lugares del cuerpo. Los primeros 37 años de mi vida no aceptaba lo que me pasaba y autoatentaba contra mi vida y mi salud y terminé como tenía que terminar, con un infarto”, dejó en claro Jean Maggi sobre su vida dividida en claras etapas y cada una con una superación.

El documental fue realizado por el referente argentino a nivel mundial, ganador de un Oscar por El Secreto de sus Ojos, Juan José Campanella. Sobre eso dijo: “A Campanella llegué por un mensaje a él. Conseguí su número y le escribí para contarle mi historia con la frase que tengo: ‘lo difícil se hace y lo imposible se intenta’. Tuve contacto con Campanella y se enamoró de la frase y por eso capturé su atención y por eso nos conocimos. Le pasé todo el material que tenía de mi carrera y lo del Himalaya y tanto él como su gente de la productora 100 Bares se enamoraron de la aventura y comenzamos a realizar el documental El Límite es el Infinito, que por suerte está cargado en una plataforma como Netflix que llega a millones de personas en cientos de países. Todo esto hace que el documental sea muy bien recibido por gran parte de la sociedad. La verdad ha sido furor”. “Hoy mostramos mi historia al mundo que con actitud se puede salir de la adversidad”, aseveró.

Fábrica

Jean Maggi cuenta con una fábrica de bicicletas adaptadas en Córdoba. Ubicada en barrio Alberdi, la producción de bicicletas para personas con discapacidad lleva el nombre de“Súper Adaptados” La apertura de la planta fue el año pasado y emplea a nueve jóvenes,. “Nosotros cumplimos un sueño, que es poner la fábrica en marcha. Le estamos dando trabajo a jóvenes con discapacidad. En los tiempos que corren es difícil conseguir trabajo y más para una persona con discapacidad. La idea es que estas personas puedan independizarse y tengan sus propios proyectos y nosotros haberlos ayudados en la formación de ellos”, manifestó Jean Maggi, que es un ejemplo de superación para cualquier persona. Lograr no bajar los brazo ante nada.