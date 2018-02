Javier Villarreal volvió al fútbol

Javier Villarreal, recordado por los hinchas de Boca por convertir el último penal en la semifinal de la Copa Libertadores 2004 ante River, volvió a las canchas con 38 años para defender la camiseta de Argentino Colonial de Los Cóndores.

El equipo disputa la B de la Liga de Río Tercero en el fútbol cordobés y, sin trabajo como entrenador, el volante aceptó la propuesta. "Mientras no tenga trabajo, me voy a ir para no estar todo el día en casa", afirmó, en diálogo con Mundo D.

Villarreal, quien se retiró en 2013 en Talleres y luego dirigió en el fútbol paraguayo a Sport Colombia y Deportivo Santaní, jugó un amistoso en el que su conjunto igualó 2-2 con Naútico Fitz Simon.

En el Xeneize, el mediocampista ganó cuatro títulos entre 2001 y 2004: las Libertadores 2001 y 2003, la Intercontinental ante el Milan y el Torneo Apertura de ese mismo año.