Jauretche prepara su temporada para la Liga Argentina de Vóleibol en el sur

Alex, comenzó sus primeros años en el Atlético Echagüe Club y no se olvida de sus años en el negro “me queda como recuerdo el grupo de gente que había, desde la subcomisión de padres que trabajaba siempre para que a nosotros no nos falte nada, también el grupo de compañeros y amigos que hicimos, nos juntábamos chicos y chicas a comer, era muy lindo todo lo que es el club” .

Además agregó “fuimos un grupo que comenzó sub15 nos estuvimos formando hasta llegar a jugar una liga nacional en 2021, que la base fue esa camada de jugadores, eso fue un gran logro para nosotros y la institución”.

Ya en Buenos Aires, Alex nos cuenta como su entrenador lo ayudó y lo marcó para seguir en el camino del deporte, “Javier Gonzales, fue un entrenador mucho, fue mi entrenador acá en Lomas, me agarró de muy chico a los 16 años hasta ahora que tengo 20, me enseñó mucho a crecer como persona y cómo jugador, tanto jugando en las inferiores y como en la primera en la división de honor”

Alex Jauretche voley 2.jpeg

“El paso de irme de Paraná a Buenos Aires, fue un desafío en el cual no tuve miedo, siempre quise desde chico el llegar a ser un deportista profesional, soy un apasionado en el deporte y yo sabía que si quería llegar tenía que venirme para acá, a jugar donde hay muchísimo nivel, donde jugar no solo los findes sino días de semana, entrenas doble o triple turno, no es una decisión que me costó tomar.” exclamó “si bien hubo un proceso de adaptación, vine muy chico con 16 años, fue rápido porque estaba convencido de lo que quería y eso me ayudó mucho a adaptarme. También tuve muchísimo apoyo de mi familia, y fue muy importante para mi saber que estuvieron siempre, es algo muy bueno.”

El joven paranaense cuenta su sueño y actualmente cuales son los desafíos que se propone "Lo tengo desde chico, sueño con jugar un juego olímpico, que actualmente si lo cumplo sería una locura para mí. Y un objetivo cercano que tengo es la Liga Argentina que comienza en octubre con Amuvoca es tener una buena temporada y llegar lo más lejos posible.” expresó Alex con respecto a la Liga Argentina de Voley que comienza en octubre “me estoy preparando muy bien, el club nos dió pasajes para ir el 1° de octubre por lo que ese día estaríamos comenzando con la pretemporada, hasta entonces cada uno está preparándose con su respectivo club, igualmente acá en Lomas estoy entrenando mucho tanto juego como pesas para llegar en mi mejor versión posible”.

“En un futuro veo chances de ir a la selección, estuve en varios procesos de las inferiores, tanto en selección sub19 cómo sub23 este año también estuve pero no es algo qué estoy pensando constantemente ahora tengo otros desafíos como la Liga Argentina y el campeonato metropolitano, alguna oportunidad puede llegar y cuando llegué la voy a afrontar”. finalizó Alex