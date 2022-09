Jara: "Flamengo tiene mucha más jerarquía que River"

Como era de esperar, el ánimo de los jugadores de Vélez después de la goleada sufrida en el José Amalfitani frente a Flamengo no era el mejor. El 0-4, salvo un milagro, liquidó la serie. El equipo de Alexander Medina no pudo competir contra el poderío de los cariocas. En ningún momento. Y quedó la sensación de que pudo haber sido peor. Jara aseguró que no querían jugar con la cancha en ese estado y que los obligó a cambiar muchos planes.