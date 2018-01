Jairo Suárez tiene nuevo coach para su rincón

El año arrancó movido para el boxeador amateur Jairo Suárez. El peso pesado decidió regresar a los entrenamientos de rugby en Estudiantes y además dejó Ministerio, donde se entrenaba con Roque Romero Gastaldo, para arrancar un nuevo ciclo de la mano del púgil profesional Wenceslao Mansilla.





La meta es sumar la mayor cantidad de peleas posibles durante la temporada para no perder ritmo de boxeo. Este viernes, UNO estuvo en uno de los entrenamientos de esta nueva dupla y conoció cómo será la forma de trabajo.





boxeo.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo





"Lo veníamos hablando con él (Mansilla) y la idea es que me diera una mano para ver si podemos tener continuidad en las peleas y de paso que él pueda corregirme cosas. Wenceslao es un boxeador profesional y seguramente verá las cosas de manera más fluida. Quiero corregir aspectos, seguro los hay, y estará bueno venir a este gimnasio para ver si podemos tener bastante rodaje en el año", confesó Jairo Suárez respecto de lo que lo llevó a tomar tal determinación.





El año pasado Suárez entrenó, pero las peleas fueron muy pocas, según su criterio y necesidad. "En el 2017 fueron tres peleas, muy pocas. La verdad que un garrón porque estuve entrenando todo el año. No se que pasó, pero todo bien. Igualmente me pareció muy poco y de hecho repetimos con el mismo rival. Todo depende de los resultados, pero unas 10 o 12 peleas estaría bien si hay ritmo. Mi categoría es complicado, pero si hay que moverse iremos donde sea. Buenos Aires, Córdoba donde sea vamos a ir aunque tengamos que poner nosotros la plata".





boxeo1.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo





Más allá de sumar combates la meta no tan lejana es dar el salto al profesionalismo. "Quiero pelear y hacer un balance para ver si mejoramos o no. Lógicamente uno apunta a ser profesional y es más, yo pensé que el año pasado iba a sumar muchas peleas para a mitad de este año dar el salto".





Por su parte Wenceslao Mansilla tendrá responsabilidad doble. Por un lado no descuidar su carrera como profesional y por el otro orientar de la mejor manera a Jairo Suárez. "La verdad es un desafío y me genera presión porque a esto lo hago como un favor a un amigo. Yo sigo en actividad como profesional y tengo que tratar de hacer un gran papel como entrenador para que las cosas no le jueguen en contra a Jairo. Trataremos de transmitirle un poco de lo que el boxeo me dio a mí, conocimientos y aprovechar el roce que tenemos con otros entrenadores".





boxeo4.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo









"Acá también está Matías (Difiori) que se hizo entero en el Team Peligro y mal no le fue. Eso le dará a Jairo una regularidad en el entrenamiento junto a Matías ya que son del mismo peso. Después también iremos a Santa Fe a guantear que favorece mucho al entrenamiento. No vamos a escatimar en trabas para ir a pelear a otros lugares", confesó Mansilla respecto de los modos en los que se entrenará.









Dejó el rugby y se metió de lleno en box

El ahora exjugador del Paraná Rowing Club, Matías Difiori, abandonó la práctica del rugby y se instaló de lleno en el mundo del pugilismo. Ya suma dos combates y aspira a seguir creciendo en el Team Peligro.





boxeo3.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo