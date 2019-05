Jaimes está "superfeliz"

La goleadora de la Albiceleste asistió desde el banquillo a la exhibición de sus compañeras. "Sin palabras", dijo después de que el Lyon batiera 4-1 al Barcelona y ella se convirtiera en la primera argentina que gana la Champions femenina. "Estoy superfeliz desde el primer día que llegué acá, entrenar con estas chicas, que son increíbles, y poder ganar los tres campeonatos, sin palabras", señaló acerca del triplete Liga, Copa-Champions a la AFP en las tripas del Ferencvaros Stadium de Budapest.





Jaimes, delantera centro de 30 años, llegó en enero al Lyon para dar descanso a Ada Hegerberg, que un mes antes se había convertido en la primera Balón de Oro. El sábado la noruega exhibió su condición de mejor jugadora del mundo marcando un triplete en 15 minutos que noqueó al Barcelona. "Su humildad la lleva a seguir siendo la persona que es y a conquistar todos sus logros", dijo. "Cuando llegué Ada hizo una lista en español-francés para que pudiera comunicarme. Jugamos en la misma posición y he podido compartir momentos con ella. Es la mejor del mundo y puede volver a lograrlo (Balón de Oro)",añadió.





Las palabras de Jaimes suenan a despedida de la ciudad francesa. "Por el momento no sé si sigo. Una atleta quiere tener continuidad, si no la tienes es difícil poder estar, aunque sea en el mejor club del mundo", declaró.





Jaimes volará hoy a Argentina para concentrarse en Ezeiza con el grupo que prepara la Copa del Mundo de Francia (7 junio-7 julio).









"Durante el Mundial pensaré qué quiero para mi vida. Tengo propuestas, también para seguir en Europa", dijo. ¿Qué papel puede hacer Argentina en Francia? "No quiero marcar objetivos, intentaremos dejar a Argentina lo más lejos posible, ya hay varias chicas en Europa y eso cambia la cabeza, el entrenamiento, muchas cosas", explicó. Jaimes, que habla con acento portugués, explicó la razón.





"Tengo mi casa en Brasil, me encantó vivir en Santos. Se me pegó el acento porque en cuatro años no tenía a nadie que hablara español y era portugués todo el tiempo. Soñaba con el portugués", concluyó entre risas.









La delantera recibió muchos elogios entre ellos el del presidente de la AFA, Claudio Tapia. "Felicitaciones Sole Jaimes, por la obtención de la Champions League con tu equipo Olympique de Lyon", escribió en twitter













