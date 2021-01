Jaguares XV iría por Ceibos y hay polémica

Según pudo averiguar A Pleno Rugby, Jaguares XV sería el representante argentino en el torneo sudamericano. Esta medida tendría como efecto colateral la ruptura de un contrato por cinco temporadas con la franquicia que se construyó con el aporte privado de Fernando Riccomi, empresario rosarino vinculado a Los CaranRugby chos.

El conjunto de La Docta debería comenzar su pretemporada el 18 de este mes, pero todavía no tiene ningún jugador confirmado por parte de la Unión Argentina y, al contrario, algunos de los que formaron parte el año pasado perfilan para sumarse a las otras franquicias. Esta semana se confirmaron, por ejemplo, las incorporaciones de Gonzalo García y Facundo Ferrario a Cafeteros Pro, el cuadro de Colombia que será dirigido por Rodolfo Ambrosio. Además, Olimpia de Paraguay estaría cerca de contar con Lucas Santa Cruz, Ignacio Inchauspe, Carlos Repetto y Lucas Favre, otros que también pasaron por el equipo argentino. ¿Podrian haber jugado los dos equipos en el torneo? “Si esta intencion se hubiese planteado en octubre, hubiera habido tiempo de armar dos equipos”, senalo Fernando Riccomi, CEO de Ceibos, en un diálogo con A Pleno Rugby.

Luego agregó: “Si se puede llegar a un arreglo, se llegará”. De avanzar con el cambio, está claro que sería un error gravísimo de la UAR, que podría llegar a costarle caro al no respetar el contrato que Ceibos mantiene con la Unión y que tiene vigencia hasta 2026 inclusive. El debate pasará ahora también por lo que puede suceder afuera de las canchas: desde Ceibos esperan una salida “razonable”, ya que la presencia de Jaguares XV significa una maniobra arriesgada por parte de la UAR, en términos contractuales. La Superliga Americana se llevará a cabo entre marzo y mayo, en una fase regular ida y vuelta y con semifinales y final, y en dos burbujas sanitarias que serían Chile y Uruguay.

En Europa. Este fin de semana, el Top 14 francés tendrá un partido clave para definir el liderazgo de la tabla de posiciones. La Rochelle, primero, visitará a Racing 92 que está tercero por la fecha 14 y este encuentro podría tener la presencia del duelo Juan Imhoff ante Bosch y Herrera. El otro cruce que podría darse en Francia es en el partido entre Bordeaux y Lyon. Con Bautista Delguy de un lado (Guido Petti no jugaría este finde) y Francisco Gómez Kodela y Patricio Fernández del otro. El Top 14 tendrá seguramente mayor presencia argentina en los choques entre Castres (Benjamín Urdapilleta) con Agen, Toulouse frente a Stade Français (Nicolás Sánchez, el entrerriano Marcos Kremer y Pablo Matera) y Brive (Lucas Paulos y Axel Muller) vs Montpellier. Por otra parte, en la Premiership se jugará la fecha 6 y Matías Orlando se vería la cara con Matías Alemanno en Newcastle Falcons vs Gloucester. Santiago Carreras ya está entrenando con su nuevo equipo, pero habría que ver si tiene su debut este fin de semana. En Harlequins ante London Irish, Santiago García Botta y Martín Landajo se podrán cruzar con Agustín Creevy