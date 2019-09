Jaguares XV fueron campeones en Sudáfrica

Jaguares XV le ganó a Griffons por 27 a 13 la final de la First Division de la Currie Cup y se coronó campeón de manera invicta en su primera incursión en el torneo sudafricano. Con nueve triunfos consecutivos, el seleccionado que entrena Ignacio Fernández Lobbe, cerró una actuación impecable que se desarrolló durante los últimos dos meses en Sudáfrica.

Domingo Miotti abrió el marcador con un penal a los tres minutos de juego y si bien el equipo argentino fue absoluto dominador del juego, Pezter empató transitoriamente a los 10 minutos. Pese a un try anulado a instancias del TMO, que había anotado Santiago Montagner, el equipo argentino siguió controlando el desarrollo. Con tries de Cubilla y Cordero, Jaguares XV se fue al descanso ganando 17-6.

Griffons tomó las riendas en el comienzo del segundo tiempo y se instaló en campo del equipo argentino. Jaguares XV llegó al try penal a través de Miotti, que le permitió alcanzar una diferencia cómoda de 18 puntos, en la mitad de la etapa. El tucumano además, superó la barrera de los 100 puntos en este torneo.

Los sudafricanos anotaron un try, aprovechando la superioridad numérica, y si bien el triunfo no estaba en peligro, los instantes finales se jugaron con mucha energía y entrega de ambos equipos. El marcador no se alteró y Jaguares XV festejó en Potchefstroom.

Sensaciones desde Potchefstroom.

Francisco Gorrissen: “Fue un partido muy parejo y nos costó abrirlo. Pero se notó que estuvimos concentrados desde el principio. Logramos corregir los errores que cometimos, nos pudimos imponer en las formaciones físicas y ahí estuvo la diferencia”.

Santiago Grondona: «Alcanzamos un gran logro. Nos propusimos esto al comienzo del torneo y alcanzamos el objetivo. Fue un partido muy físico que pudimos sacar adelante».

Lautaro Bavaro: “Fue un partido difícil, con más intensidad que los anteriores. El equipo tuvo muchas ganas y mostró a que vinimos a este torneo».

Síntesis

Jaguares XV: 1- Javier Díaz, 2- Leonel Oviedo, 3- Lucio Sordoni, 4- Santiago Portillo, 5- Ignacio Calas, 6- Francisco Gorrissen (C), 7- Lautaro Bavaro, 8- Santiago Montager, 9- Gregorio del Prete, 10- Domingo Miotti, 11- Mateo Carreras, 12- Bautista Ezcurra, 13- Agustín Segura, 14- Tomás Cubilla, 15- Facundo Cordero.

Ingresaron: Martín Elías, Solveyra, Ignacio Inchauspe, Santiago Grondona, Jerónimo Ureta S. Peña, Pablo Dimcheff y Martín Fernández Segurotti.

Griffons: 1- Quintin Vorster, 2- Anrich Alberts, 3- Doctor Booysen, 4- Sibabalo Qoma, 5- Vincent Maruping, 6- Thato Mavundla, 7- Jean-Jacques Pretorius, 8- Cody-Anthony Basson, 9- Ethan Williams, 10- Robbie Petzer, 11- Allistair Mumba, 12- Arthur-william Williams, 13- Danrich Visagie, 14- Mario Wilson, 15- Duan Pretorius.

Ingresaron: Chadley Wenn, Barend Potgieter, Neo Mohapi, Nkosi Nofuma, Ludio Williams, Jaywinn Juries y Domenic Smit.

Primer tiempo: 3´ penal de Miotti (J), 10´ penal de Petzer (G), 18´ try de Cubilla convertido por Miotti (J), 27´ penal de Petzer (G), 30´ try de Cordero convertido por Miotti (J).

Incidencias: 17´ amonestado Jean Pretorius (G), 25´ amonestado Francisco Gorrisen (J).

Resultado parcial: Jaguares XV 17 – Griffons 6.

Segundo tiempo: 19´ try penal (J), 24´ try de Cody Basson convertido por Petzer (G), 28´ penal de Miotti (J).

Incidencias: 12´ amonestado Santiago Portillo (J), 21´ amonestado Solveyra (J).

Resultado final: Jaguares XV 27 – Griffons 13.

Estadio: Fanie Du Toit Sports Ground, Potchefstroom.

Árbitro: Rasta Rasivhenge