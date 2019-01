Jaguares se puso en marcha

Con la presencia de los entrerrianos Javier Ortega Desio y Marcos Kremer, la franquicia argentina Jaguares puso en marcha una nueva pretemporada de cara al Súper Rugby 2019 que tendrá inicio el sábado 16 de febrero ante Lions en Liniers.

Bien temprano, el plantel que ahora conduce Gonzalo Quesada se hizo presente en las instalaciones del club Newman, el nuevo bunker que tendrá para esta temporada, para dar inicio a una nueva era, tras el traspaso de Mario Ledesma como head coach del seleccionado nacional. Tras la entrega de bolsos con la ropa para este año y una breve charla con los entrenadores, el plantel comenzó con las mediciones antropométricas y los trabajos físicos de rigor para el inicio de una pretemporada que se perfila sumamente exigente.

"Había una espera por parte del staff y los jugadores para que llegara este momento. Teníamos mucho entusiasmo para ver cómo se daban las cosas ya que estábamos arrancando en un lugar nuevo y tuvimos que trabajar en algunos detalles para este primer día", señaló Quesada luego del entrenamiento.

El entrenador estuvo acompañado por todo su staff a cual presentó ante el plantel. A la hora de referirse a la actualidad el equipo, el exjugador de Los Pumas señaló: "Esta es la época más dura del año y en general el grupo está muy bien. Hay algunos jugadores que van a tener que agregar algunos trabajos extras, pero ya estamos disfrutando de esta parte que depende de nosotros."

Jaguares trabajó ayer en doble turno y por la tarde los jugadores tuvieron reuniones con los entrenadores además de realizar un rutina en el gimnasio. A la hora de poner en claro cuales serán los objetivos para esta pretemporada, Quesada manifestó: "Los primeros días la idea es empezar a construir el proyecto sobre qué clase de equipo queremos ser. Vamos a construir los cimientos de cual va ser nuestra cultura y trabajaremos en nuestra identidad y los objetivos."

Para finalizar, el head coach dejó en claro cuáles serán sus premisas de trabajo, haciendo foco en la humildad y la ambición de cara a esta nueva temporada.

"Vamos a trabajar con muchísima humildad pero también con ambición para conseguir los sueños que nos pongamos como equipo. A los jugadores les pedimos que traten de vivirlo a fondo, sin guardarse nada y sintiendo a fondo lo que representa este equipo de Jaguares. Queremos que se entrenen muy duro, pero también que se involucren en la construcción del equipo y que justamente el corazón del equipo empiece a aparecer", concluyó el entrenador.

Jaguares volverá a entrenarse hoy y luego tendrá descanso durante el fin de semana. La cuarta edición del Súper Rugby tendrá su inicio el viernes 15 de febrero y concluirá el 6 de julio.

Los primeros tres encuentros, la franquicia argentina los disputará en casa. El debut será el 19 de febrero ante Lions, luego el 23 recibirá a Bulls y el 2 de marzo será local ante Blues. El primero de los partidos fuera del país, será frente a Lions, en Johannesburgo, el 9 de marzo.

DUENDES CON NUEVO DT. Después de cinco años fuera de Duendes, Gastón Conde regresa al club rosarino que lo formó como jugador y entrenador. Conde llega con algunas canas más, pero con una valija llena de experiencias tras su paso por Pumitas, seleccionado con el que participó en tres Mundiales, teniendo su mejor resultado en 2016 con un histórico tercer puesto.

"Es una satisfacción enorme poder volver al club, más siendo head coach, ocupando esa posición que para mí, es lo de menos, lo importante es poder estar en Duendes. Es muy importante volver porque es el lugar donde me eduqué, me crié y donde he tenido las más lindas satisfacciones de mi vida, porque es parte de mi familia, me siento muy feliz en ese sentido", dijo Conde en diálogo con El Ciudadano.