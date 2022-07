Izquierdoz se despidió de Boca y de los hinchas

izquierdoz-lopez_862x485.jpg

Por otro lado, Carlos Izquierdoz, lamentó cómo se dio su salida e hizo referencia a la reunión subida de tono que tuvieron con los dirigentes por los premios en la previa de la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians. Finalmente, le dejó un mensaje de agradecimiento a sus compañeros durante sus cuatro años en el club, entrenadores, staff y dirigentes, pero fundamentalmente a los hinchas.

Llegó el momento de despedirme. Se cruzan muchísimos recuerdos en mi cabeza y siento orgullo de lo que viví en estos años. Lo que comenzó como un sueño se hizo realidad y hoy le estoy dando un cierre. Que me hubiera gustado despedirme de otra forma, seguro. Pero no pasa nada, se dio así. Me voy satisfecho porque siempre di todo lo que tenía de mi, postergando otros sueños personales o a veces priorizando al club por la familia. Molesta que se hayan dicho cosas que son mentiras. Si había alguien que quería ganar esta copa, ese era yo, sabía que iba a ser mi última oportunidad y no iba a hacer nada que atentara contra eso. Igualmente la gente que me conoce sabe cómo soy, de qué forma me manejo y eso es lo que importa.

Quiero agradecer a toda la gente maravillosa con la que compartí estos 4 años. De todos me llevo un aprendizaje y el mejor de los recuerdos. Gracias a los cuerpos técnicos, dirigentes, médicos, kinesiólogos, masajista, nutricionistas , utileros, cocineros, empleados administrativos, cancheros, gente de seguridad, cocineros y especialmente a mis compañeros (algunos hasta amigos) que me hicieron mejor cada día, que siempre fuimos de la mano para intentar poner a Boca lo más alto que podíamos. cerró Carlos Izquierdoz luego de haber sido presentado en Sporting de Gijón.