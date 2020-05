Iván Gómez: "Tengo la sensación de que es un sueño y que en cualquier momento me va a llamar"

El domingo 24 de mayo de 2015, en la cancha de Boca Unidos de Corrientes se iba a vivir una de las jornadas más negras del fútbol argentino de los últimos tiempos y le pagaría de cerca a los rafaelinos. A los 30 minutos del primer tiempo del partido entre los locales y Atlético Paraná, Cristian "Patulo" Gomez caía desplomado en la cancha provocando la preocupación de todos los presentes. Minutos más tarde, y a pesar de realizarse todas las maniobras médicas posibles, el ex peña fallecería en un nosocomio de la ciudad correntina.

La noticia recorrió inmediatamente todo el país y el mundo entero, justo un domingo, en donde en la Argentina el fútbol se vive a pleno. La ciudad de Rafaela se vistió de luto toda esa semana, con un recuerdo muy sentido de lo que fue la sepultura del jugador.

PATULO.jpg

El recuerdo de su hermano

Esa misma tarde Peñarol enfrentaba a Atlético de Rafaela por la 2° fecha del Torneo "Apertura" de Primera "A" de la Liga Rafaelina. En los primeros 45 minutos, "Peña" lo ganaba 1-0 con gol de Beltramo y era todo alegría en barrio Villa Rosas. Pero cuando la noticia de "Patulo" comenzaba a correr por el estadio de la "V Azulada". apenas comenzado el segundo tiempo, Gabriel Manzo, que ofciaba como DT del equipo, ordenó el cambio de Iván Gómez, el capitán del equipo: "De esa tarde, me acuerdo que no entendía por qué me sacaban, porque nadie me daba el panorama completo. Después, la impotencia de que cada llamada que me llegaba, estaba a miles de kilómetros como para poder hacer algo", le contó a Paloygol sobre el cómo vivió aquel fatídico día.

"Lo extraño muchísimo, éramos muy unidos. Nos quedaron pendientes muchas cosas que queríamos hacer juntos", agregó el volante sobre el permanente recuerdo que tiene de su hermano, con quien compartió la pasión por el fútbol y por los colores de su amado Peñarol. Fueron compañeros de vida y compañeros de equipo. Nadie conocía más a "Patulo" que su propio hermano: "Era alguien que siempre estaba de buen humor, riéndose. Predispuesto a ayudar en lo que sea. Muy muy compañero con los amigos y sobre todo con toda la familia", recordó Iván.

Hoy se cumplen 5 años de su partida, un momento muy triste para la familia Gómez y quizá de los más tristes de la historia de la familia peñarolense: "Que ya hayan pasado 5 años para mí es como si fuese ayer. Me dejó esa sensación de que es un sueño y que, en cualquier momento, va a llamarme para joder como hacía siempre", dijo el capitán de Peñarol con muchísimo sentimiento.

Cristian tenía 27 años cuando le tocó partir, con toda una vida por delante. "Creo que le tocó irse porque era demasiado bueno para este mundo. No estaba enojado nunca, siempre positivo buscando su sueño que era jugar a la pelota", cerró su hermano, tratando de encontrarle una razón a esa inexplicable injusticia a la que nos enfrenta la vida.

La carrera futbolística de "Patulo"

Nacido un 4 de noviembre de 1987 en Rafaela. Producto genuino del fútbol de Liga Rafaelina de Fútbol, surgido del semillero del club Atlético Peñarol. Jugó además en 9 de Julio, Deportivo Armenio (B Metropolitana), Sportivo Patria de Formosa (ex Argentino A) y Atlético Paraná, desde donde se despidió haciendo lo que amaba: jugar a la pelota.