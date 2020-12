Iván Delfino: "No dudé en venir a Patronato"

En la rueda de prensa, Delfino expresó los motivos que lo llevaron a decidirse para volver al elenco paranaense.

"No me costó mucho la decisión, fue rápido. No dudé en venir a un lugar donde me siento cómodo. Estaba esperando esta oportunidad, dirigir en Primera División y la cercanía con la familia inclinaron la balanza", afirmó.

Sobre el momento de su carrera en que lo encuentra esta nueva etapa en Patronato, el oriundo de Sunchales afirmó: "Me encuentro en un momento diferente, la idea es seguir creciendo con este grupo que me toca. Quiero acomodarlos y que entiendan rápido lo que queremos y darle una identidad que puedan plasmar en la cancha".

Sobre cómo encontró al equipo desde lo físico, el entrenador expresó: "Cada uno tiene su forma de trabajo, no podemos cambiar mucho en poco tiempo. Trataremos de terminar con todos los jugadores en buenas condiciones desde lo físico. Que nos puedan demostrar lo que pueden dar y a partir de allí tomar decisiones".

Delfino también dejó en claro cuáles son sus ideas respecto a la forma de juego que tendrá el Rojinegro.

"Tener un equipo ordenado y práctico, que sepa manejar las distintas facetas que hay adentro del partido. Dentro del partido hay siempre otro partido, para eso vamos a trabajar para ser lo más sencillo posible para que los jugadores lo entiendan", afirmó.