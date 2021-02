Iván Delfino: "Fue una pretemporada atípica"

“La verdad es que fue una pretemporada atípica por los tiempos, igual trabajamos para llegar de la mejor manera. Es cierto que un solo amistoso es poco, pero no lo pongo como una excusa. El sábado tenemos una buena medida para empezar este nuevo camino. En todos los clubes donde me tocó estar siempre me preguntaron cuándo veremos al equipo que yo quiero. Si contesto eso estaría haciendo demagogia porque yo quiero que ya esté el sábado, trabajamos para eso. Pero los resultados son los que mandan. No busco prolongar nada, voy partido a partido y no miramos más adelante, pero tenemos que jugar y sacar puntos”, afirmó el Grandote.