Italia, al borde del precipicio, no tiene margen de error. En San Siro, Milán, Disputa el partido de vuelta del repechaje ante Suecia -que lo superó 1 a 0 en el cotejo de ida, en Solna- y debe apelar a su historia y su tradición para lograr su pasaje al Mundial, competición a la que la Azzurra asiste de forma ininterrumpida desde Chile 1962. Va por el canal 611 de DirecTV.

Los italianos pidieron un penal -que no fue- de Ludwig Augustinsson sobre Marco Parolo; y el árbitro español Antonio Miguel Mateu Lahoz despojó a Suecia de un penalazo por una clara mano de Matteo Darmian en el área.

Los primeros minutos fueron de estudio. Italia, con la presión de los 70 mil hinchas en el estadio y con todo el peso de su historia, no encontraban los caminos al arco rival. Suecia se paró 4-4-2, a cuidar el resultado y sin salirse del libreto. En los primeros 15 minutos casi no hubo situaciones de gol, pero sí polémicas.

Me parece que Mateu Lahoz quiere una residencia en la Toscana o Lombardía. Impresentable el arbitraje. ⚽️ #Italia - #Suecia pic.twitter.com/CYoqijsyO2

En otra contra de Suecia, otra polémica. Emil Forsberg se metió en el área y buscó un pase que fue interceptado por el brazo derecho de Andrea Berzagli. Otra mano clara que el árbitro prefirió no cobrar y encima amonestó al sueco, que le protestaba.

Después, la Azzurra demostró su superioridad y generó tres situaciones claras de gol: una de Immobile que Andreas Granqvist sacó sobre la línea, otra de Parolo que tapó el arquero Robin Olsen y la última un cabezazo de Giorgio Chiellini, que se fue por encima del travesaño. El 0-0 quedó instalado en la chapa al cierre de la primera mitad e Italia se quedaba afuera de Rusia 2018.

Sólo los mayores de 60 años vieron un Mundial sin presencia de Italia.Justamente en la Copa celebrada en Suecia 1958, los italianos no llegaron porque Irlanda del Norte los desalojó en las eliminatorias. Fue la única vez que Italia no clasificó, ya que la otra vez que no jugó un Mundial fue en Uruguay 1930 al rechazar la invitación.





Ganadora de cuatro Mundiales (1934, 1938, 1982 2006), su ausencia se haría notar en Rusia. El presente no es nada alentador: relegada por una España muy superior en la fase de grupos, esta Italia muestra una crisis de confianza, un técnico (Giampiero Ventura) sin experiencia y cuestionado, son pocos los argumentos para cimentar las esperanzas.