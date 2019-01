"Ir a Echagüe lo tomo como un gran desafío"

Cristian Gómez se muda a Echagüe luego de que la subcomisión de básquetbol del histórico club le ofreciera el cargo de coordinador del básquet formativo. El Pata señaló que es un "gran desafío" para su carrera. Contó cuáles son los objetivos que se propusieron junto a los dirigentes y dijo sentirse "orgulloso" por ser parte de "un club de referencia".

"El primer contacto lo hice con Gabriel Icasatti, me contó la idea de la gente que estaba en la subcomisión y vieron en mí un perfil de formador, que era lo que estaban buscando para coordinar y para que ayude a los Monitores a desarrollarse", comentó a Ovación el entrenador. Al mismo tiempo agregó: "A mí siempre me gustó ese rol y creo que en mi carrera he ayudado en Talleres y he tenido muy buenas experiencias. Me gustó la idea y teniendo en cuenta mis tiempos en las selecciones femeninas formativas acepté y me siento orgulloso porque Echagüe es un club de referencia en todo el país".

El profesor nacido el 24 de octubre de 1969 que comenzó a dirigir Mini a los 13 años manifestó que está muy entusiasmado con su nuevo trabajo. "Lo tomo con un desafío y como todo proyecto nuevo con mucha expectativa y ganas de trabajar", declaró.

El múltiple campeón con Talleres en los torneos femeninos contó que ya mantuvo una serie de reuniones con los colaboradores que tendrá a su lado. "Establecimos los primeros contactos con los monitores que me van a acompañar, Juan Pirola, Tomás Eberlé y Genaro Gómez. Ellos van a trabajar con nosotros en Mini Básquet y Juan Gastaldo que estará a cargo de la U13 donde también voy a estar colaborando y coordinando", indicó.

Por otra parte reveló algunos detalles de los objetivos que le pidieron los directivos del club y resaltó el hecho de recuperar "la mística" de la institución. "Lo que me plantearon los dirigentes teniendo en cuenta los años anteriores y luego de hacer una evaluación, es que el déficit que tiene el club en divisiones formativas es la poca cantidad de chicos. Entonces lo primero que vamos a buscar es tratar de aumentar la cantidad de chicos y después de volver a la mística de Echagüe y que los chicos se sientan identificados con el club.

A su vez dijo que las pretensiones que tienen es que los chicos "formen parte de la vida del club y desde la parte técnica y física, tratar de desarrollarlos y formar jugadores a largo plazo". "No sé si voy a estar en el tiempo, pero sería bueno que puedan formarse jugadores que integren los planteles superiores de Echagüe", anheló.

En ese contexto dijo que si bien siempre es importante competir, lo que buscarán, en principio, es el desarrollo. "El resultado en divisiones formativas es motivo de debate, para mí la competencia es buena, sirve para ver dónde uno está parado, pero no es el objetivo principal. Sí ir viendo el desarrollo de cada chico y categoría. Ojalá que podamos iniciar un trabajo, necesitamos tiempo porque no se pueden modificar cuestiones de un día para el otro", expresó.

Por otra parte dijo que ya tienen las fechas de inicio y adelantó: "La idea es que la primera de semana febrero realicemos un Campus con los entrenadores de la zona con jugadores de Echagüe para el Mini. La idea es generar actividades desde Echagüe".

EL EQUIPO. Para encarar el trabajo se definió la incorporación de Cristian Gómez como coordinador de las categorías de minibásquet y de Guillermo López como orientador de las categorías infantiles; mientras que Ariel Thuot continuará al frente del equipo de Primera División. Gómez y López serán una referencia para la formación de los jóvenes entrenadores que continuarán trabajando con los chicos: Juan Pirola, Tomás Eberlé y Genaro Gómez, en Escuelita y Minibásquet (Premini y Mini); Juan Gastaldo, en U13 y U15; y Ariel Thout, que continuará al frente de los equipos de U19 y Primera División.













Vuelve al ruedo la Liguilla Provincial





El Torneo Provincial de Mayores se reanudará hoy con la disputa de cinco encuentros correspondientes a la 11ª fecha. El líder, Sportivo San Salvador, recibirá a Ferro, desde las 21.30 en lo que será el clásico de la fecha. . En otros de los partidos a disputarse hoy, Neptunia de Gualeguaychú, visitará a ADEV de Villaguay. El partido se jugará desde las 21.30. El elenco del sur de la provincia tiene un record 7-3. Otro de los juegos interesantes de la jornada lo protagonizarán Unión de Crespo ante Ciclista. . En tanto, Bancario, se medirá con Zaninetti d y Racing recibirá a Luis Luciano.