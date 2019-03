Invitan a una clase abierta y gratuita de seguridad personal femenina

Este sábado 30, a las 16 horas en la Escuela de Aerobismo de Paraná , se brindará una clase abierta y gratuita de seguridad personal para mujeres. A través de la combinación del Jiu Jitsu con la Calistenia y el Yoga, se buscará brindar herramientas integrales para la seguridad de aquellas personas que por sus características físicas, suelen estar en desventaja frente a situaciones de violencia.





"La mujer no necesita fuerza: sólo técnica y esperar tranquila el momento para actuar", dijo la organizadora, Irene Biscarreta a UNO y explica: "Las mujeres no pueden defenderse a piñas, ahí es donde pierden y quedan más vulnerables frente a alguien que por lo general tiene más fuerza; por eso el Jiu Jitsu es el arte marcial más efectivo del mundo, porque no usa golpes".





Y es en esa búsqueda de alinear la mente con el cuerpo, la instancia se completará con nociones de calistenia y yoga, con el apoyo de los instructores Lucio Franzotti y Marianela Enriquez. "Ambas disciplinas se complementan perfectamente con el Jiu-Jitsu. Se trabaja elongación, equilibrio, coordinación y respiración, elementos esenciales para la lucha", explica la luchadora que hace dos semanas se destacó en una competencia internacional en Buenos Aires.





Está convencida de que el arte marcial es una herramienta de empoderamiento para las mujeres, pero aclara que no tiene que ver sólo con lo físico, sino de una filosfía de vida que va tras el autoconocimiento y la exploración de las propias virtudes. "Logramos conocernos a nosotras mismas, generar confianza en una, por eso hablamos de seguridad y no 'defensa' porque no se trata sólo de defendernos de un agresor, sino de cambiar cómo nos vemos a nosotras mismas y saber responder desde ese lugar. Somos mujeres fuertes, seguras y libres, nadie nos tiene que hacer dudar eso".





