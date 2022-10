Inter goleó al Viktoria Plzeň y eliminó al Barcelona

El FC Barcelona jugará la Europa League por segunda temporada consecutiva

https://twitter.com/carpetasFCB/status/1585340586181132288 OFICIALEl FC Barcelona jugará la Europa League por segunda temporada consecutiva.No pasaba desde hacía 24 años pic.twitter.com/9HeiL5N6Zh — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) October 26, 2022

En el triunfo de este miércoles, el conjunto de Simone Inzaghi contó con el argentino Lautaro Martínez entre los titulares y dio una asistencia en el tercer tanto. Por su parte, Joaquín Correa ingresó en el segundo tiempo y también dio un pase gol. Los tantos llegaron a través del armenio Henrikh Mkhitaryan, el bosnio Edin Dzeko, por duplicado, y Romelu Lukaku.

Por el momento, los clasificados a octavos de final de la Champions League son Napoli, Brujas, Bayern Múnich, Inter de Milan, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, PSG y Benfica.

La gran sorpresa es que el Barcelona jugará nuevamente la Europa League en la segunda mitad de la temporada. Al igual que en la temporada pasada, cuando fue tercero en su Grupo de la Champions League, los conducidos por Xavi Hernández no dieron la talla en el máximo certamen y ahora les tocará luchar por un trofeo menor. Aunque, en esta ocasión hay varios equipos poderosos que se disputarán la copa con el Arsenal, Sevilla, Manchester United, Feyenoord, Roma y posiblemente Ajax, Atlético de Madrid y Juventus.

“En el fútbol se trata de no conceder. Si no ganas al Inter en casa es que no mereces seguir en esta competición. Este año duele más que la temporada anterior”, había declarado Xavi Hernández después del empate 3-3 con Inter de Milan en el Camp Nou, anticipando lo que sería la eliminación de su equipo que en la Liga de España luego perdió el clásico ante Real Madrid.