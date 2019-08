Inicia una etapa clave para los entrerrianos

Apuntar bien. El CAE no se quiere bajar del Top 10 y hoy arranca ante Caranchos en Rosario. Rowing persigue el mismo objetivo.

Apuntar bien. El CAE no se quiere bajar del Top 10 y hoy arranca ante Caranchos en Rosario. Rowing persigue el mismo objetivo. Mateo Oviedo / UNO

El sector principal del Torneo Regional del Litoral de rugby ya tiene a su campeón (Old Resian), pero todavía hay cosas importantes por definir. El cambio de formato aprobado para esta edición hace que la actividad continúe con el desarrollo de la Zona Reclasificación (A y B), donde participarán los cuatro elencos que representan a la Unión Entrerriana. Es que al no haber podido ingresar dentro de los primeros ocho, el club Estudiantes y el Paraná Rowing Club deberán revalidar su plaza en el Top 10, en un certamen durísimo que tendrá siete fechas de duración. En ese tramo se medirán con los seis clasificados que llegan desde la Reubicación, donde también están Universitario de Rosario y CRAR de Rafaela, quienes irán por el mismo objetivo ya que este año arrancaron en el primer nivel. Si el CAE y el Remero no quedan dentro de los cuatro primeros descenderán, por lo que en un abrir y cerrar de ojos la UER se habrá quedado sin elencos en la elite del interuniones. Una locura propia de un formato que busca nivelar para abajo.

El panorama es similar para el club Tilcara, ya que deberá defender su lugar en la Primera División junto con los cuatro elencos que llegan desde Segunda. Entre ellos está Universitario de Concepción del Uruguay, que buscará el ascenso luego de una buena primera parte de torneo. Aquí también son ocho los participantes, quienes jugarán todos contra todos a una sola rueda. Los cuatro primeros serán habitantes de la Primera División 2020.

Todos fuera de casa. La primera jornada de ambos niveles tiene a los equipos entrerrianos jugando en calidad de visitante. Desde las 16 y por la Reclasificación A, Estudiantes se medirá en Rosario con Los Caranchos, cotejo que será controlado por el rosarino Agustín Monje. El equipo conducido por Emanuel Uranga tratará de hacer borrón y cuenta nueva rápidamente, ya que a esta altura de la temporada no se imaginaba estar jugando por no descender.

En tanto, en Cabaña Leiva, Rowing se cruzará con La Salle Jobson de Santa Fe, donde el contralor estará a cargo de Ezequiel Adrover. Los dirigidos por Paul Halle buscarán levantar el nivel luego de una segunda parte de certamen irregular y donde no consiguieron ningún triunfo. El objetivo está claro: seguir siendo uno de los 10 mejores del TRL.

Los otros dos juegos de este sector serán: Provincial-Universitario de Santa Fe (Leónidas Diez-URR) y CRAR-Universitario de Rosario (Fernando De Feo-USR).

Por su parte, en la Reclasificación B, Tilcara también comenzará en calidad de visitante ya que visitará al duro Cha Roga en Santo Tomé (dirige Javier Villalba-USR). El Verde tenía en mente otra meta y era la de poder pelear un lugar en el primer nivel, pero el pobre andar mostrado hasta el momento lo llevó a esta instancia.

Quien busca dar el salto es CUCU, que después de haber llegado hasta las semifinales de la Segunda División pretende dar pelea para subir otro escalón. El elenco de La Histórica inicia su derrotero también fuera de casa, ya que deberá ir hasta Rufino para medirse con Los Pampas (dirige el rosarino Sandoval).

Los otros partidos serán: Jockey de Venado Tuerto-Logaritmo (Ronco-URR) y Regatas/Belgrano de San Nicolás-Alma Juniors de Esperanza (Orell-URR).

Dos Orillas: los Juveniles van por el noveno capítulo

Las divisiones Menores tendrán hoy otro fin de semana intenso con el desarrollo de la novena fecha del Torneo Dos Orillas, certamen que organizan de manera conjunta las Uniones de Santa Fe y Entre Ríos. Los partidos para los equipos paranaenses serán:

Cha Roga-Rowing: a las 11 en M15 (dirige Sebastián López) y M16 (Juan Saugy); a las 12.30 en M17 (Fernando Miguel) y M19 (Martín Rodríguez).

Universitario-Capibá RC: a las 11.20 en M15 (Juan Ferino) y M16 (Carlos Medina); a las 12.40 en M17 (Carlos Huber) y M19 (Gustavo Gilardoni).

Estudiantes-Santa Fe RC: a las 10.30 en M15 (Maximiliano Gallardo) y M16 (Gastón Britos); a las 12 en M17 (Javier Legarreta) y M19 (Mario Romero). Postergado para el 24/8: Tilcara-Querandí RC.