Inicia un nuevo ciclo: ¿Será con un triunfo?

Patronato recibirá hoy a Talleres de Córdoba en la continuidad de la séptima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. El encuentro se desarrollará a partir de las 13.15 en el estadio Grella, contará con arbitraje de Facundo Tello, televisación de TNT Sports y transmisión de La Red Paraná.

El juego de esta tarde marcará el inicio de una nueva era en la entidad de barrio Villa Sarmiento. Mario Sciacqua se sentará oficialmente por primera vez en el banco de suplentes local de la Comarca Rojinegra.

El flamante entrenador del Santo asumió el lunes la conducción técnica. Rápidamente marcó nuevas pautas de trabajo. Ordenó dos sesiones de trabajo de doble turno. También decidió concentrar a los jugadores 48 horas antes del inicio del desafío.

"Analizamos la situación y somos conscientes. De todos modos soy creyente y tengo mucha fe, pero trabajo. No me sostengo solamente en la fe", aseveró Sciacqua el lunes en la conferencia de prensa que brindó después de su primer día al frente del Patrón.

Sciacqua tomó las riendas de un equipo que viene de mostrar una mejoría en el juego en la jornada anterior, pero no le alcanzó para salir de perdedor.

Ante San Lorenzo, el elenco de barrio Villa Sarmiento rompió la abstinencia en la red al anotar sus primeras dos conquistas en la temporada. Logró reponerse de un golpe tempranero y en una ráfaga de cinco minutos pudo revertir la historia.

En el complemento la historia fue diferente. Primero sufrió la salida de Pablo Ledesma, el abanderado del dominio Santo en el Nuevo Gasómetro. Luego pagó con empate una desatención defensiva. Finalmente se quedó con las manos vacías tras un bombazo de Franco Mussis. Fue un puñal al corazón Rojinegro.

El resultado negativo golpeó, pero dejó tranquilidad. El rendimiento fue una caricia al alma. Las esperanzas se renovaron dos días después con la llegada del flamante cuerpo técnico.

Sciacqua mostró su vocación de trabajo desde el vamos. También dejó en evidencias su temperamento y voz de mando. El santafesino sabe que se juega una difícil parada. Patronato se ubica último en las posiciones con apenas una unidad. Acumula cinco derrotas consecutivas y no puede despegar de los puestos de descenso.

De todos modos los números le permiten conservar la ilusión al Pueblo Rojinegro. Claro que necesita con urgencias la victoria para alimentar el ego.

Variantes. En su primer desafío oficial, Sciacqua ordenó tres modificaciones en relación a la alineación que comenzó el encuentro ante San Lorenzo. Lautaro Geminiani tendrá sus primeros minutos en la temporada. El marcador de punta que fue relegado por Juan Pablo Pumpido ganó terreno con el ex DT de Olimpo, y relegará al banco de suplentes a Lucas Ceballos.

Las restantes variantes tendrá como protagonistas a Lautaro Comas y Ezequiel Rescaldani. El Gordo ingresará por Pablo Ledesma, quien no estará esta tarde ante el equipo con el que debutó en Primera División por una molestia muscular. Por su parte, el centrodelantero suplantará a Santiago Briñones, de buen rendimiento ante el Ciclón.

Con las modificaciones el elenco paranaense retornará al esquema 4-4-2, aunque tendrá un mediocampo con jugadores con vocación ofensiva. Damián Lemos será el futbolistas con mayor capacidad para la recuperación del balón. En el ataque Patronato volverá a contar con una referencia de área ante la presencia del resistido Rescaldani.

Talleres llegó ayer a la capital entrerriana. El Matador presenta un interrogante en el mediocampo ante una molestia física que aquejó durante toda la semana a Adrian Cubas. En caso que el ex Boca no llegué en óptimas condiciones actuará otro ex Xeneize: Tomás Pochettino.

La T viene de empatar 1 a 1 como local ante Vélez. En relación a ese juego presentará dos modificaciones. En la última línea reaparecerá Javier Gandolfi después de más de 4 meses de inactividad. El experimentado defensor suplantará al ex Patronato Carlos Quintana. Mientras que en el ataque ingresará Gonzalo Maroni,quien cumplió con su fecha de suspensión, en reemplazo de Joel Soñora, que estará en el banco de relevos.