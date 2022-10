Indonesia seguirá siendo la sede del Mundial Sub 20

Apesar de que el clásico en Indonesia terminó en tragedia con la muerte de 131 personas en el estadio de fútbol, La FIFA decidió no sancionar al país y continuará siendo sede del Mundial Sub 20 en 2023. Según Joko Widodo, el presidente del país, Gianni Infantino, presidente de FIFA, le mandó una carta donde le explicaba la posible colaboración entre Indonesia y el organismo rector del fútbol para mejorar la seguridad en los estadios y además le aseguraba que el país seguía firme para tener la localía en la Copa del Mundo Sub 20 del año próximo.