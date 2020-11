Independiente y Defensa no se sacaron ventajas

El partido en Florencio Varela no tuvo muchas emociones frente a los arcos. La lucha en el medio fue una constante.

Independiente, de muy buen inicio de temporada tanto a nivel internacional como en el torneo doméstico, no pudo en su visita a Defensa y Justicia, que también comenzó con el pie derecho en la Copa Sudamericana, pero no así en la competición local. En Florencio Varela y por la tercera fecha de la Zona 2 en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, el Rojo y el Halcón no se sacaron ventaja y terminaron 0 a 0.