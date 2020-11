Impactante tributo de los All Blacks a Diego Maradona

Las cámaras del encuentro rápidamente Los Pumas visiblemente emocionados y a las tribunas donde los argentinos presentes aplaudieron.

Abultada derrota de Los Pumas antes los All Blacks

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, cumplió una deslucida actuación, fue superado en todos los aspectos del juego y cayó frente a los poderosos All Blacks, de Nueva Zelanda, por un abultado marcador de 38-0 (perdían 10-0 al final del primer tiempo) en un partido válido por la quinta fecha del Tres Naciones, certamen que se desarrolla íntegramente en Australia y dejó a los oceánicos a un paso del título.

El encuentro se celebró en el McDonald's Jone Stadium, en Newcastle, con Nic Berry (Australia) como árbitro, quien le sacó tarjeta amarilla a Tyrel Lomaxl de Nueva Zelanda y estuvo asistido por Angus Gardner (Australia) y Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda).

Los tantos de Nueva Zelanda fueron concretados con tries de Will Jordan (2), Ardie Savea, Sam Coles y Patrick Tuipulotu, con cinco conversiones y un penal de Richie Mo'unga.

Tras culminar la quinta fecha Nueva Zelanda suma 11 puntos (con cuatro partidos), Argentina y Australia (ambos con tres) 6 unidades, quedando los All Blacks con el título prácticamente asegurado.

Nueva Zelanda tiene una diferencia de tantos de 64 contra -28 de Los Pumas y -36 de Australia, que podrían igualar a los All Blacks si en el cotejo entre ambos del sábado próximo en el Bankwest Stadium en Sydney hay un ganador con bonus ofensivo.

All Blacks.jpg

Todo fue para los de negro, de comienzo a fin, marcando diferencias en todos los aspectos que determinan la superioridad de un equipo sobre otro, como la posesión, la presión sobre el rival, el manejo adecuado del balón, supremacía en lines y scrums, y mucho protagonismo.

De aquel histórico triunfo por 25 a 15 Los Pumas cambiaron 10 jugadores y los neozelandese sólo tres, fueron dos semanas estudiando al equipo argentino y esperando el desquite, eso se quedó expuesto en la cancha durante el partido.

Nueva Zelanda sacó provecho de la utilización del kick, apeló a un juego corto y simple y el 10-0 parcial fue engañoso, merecían más.

Los All Blacks siguen en el tope del rugby mundial pero no son los de antes ya que desaprovecharon por detalles tres chances claras de tries y sólo Dan Coles pudo concretar uno, eso evitó un marcador más abultado al final del primer tiempo.

Argentina sufrió el partido con la defensa (149 tackles contra 44), que se desgastó ante el ataque sostenido del rival, y luego cometió errores no forzados en el manejo del balón con pérdidas de Nicolás Sánchez, Emiliano Boffelli y Felipe Ezcurra en la primera etapa, y con errores que se repitieron en el segundo tiempo.

Nada le salió a Los Pumas, ni tuvo la posibilidad de sumar puntos con un penal ante un adversario que totalizó el 71% de la posesión y 533 metros recorridos contra 132.

All blacks3.jpg

La etapa final no mostró otro desarrollo, los All Blacks estaban deseosos de ampliar la diferencia para asegurarse el bonus ofensivo y para cicatrizar la profunda herida que les dejó la caída anterior ante Los Pumas, algo que quedó expuesto en el festejo posterior a cada anotación.

Jordan, el jugador de Crusaders con un presente y un futuro notables, sumó dos tries por intercepciones, la goleada tomó forma, se acumularon los cambios y se concretó un triunfo muy claro para los All Blacks.

Nunca hubo partido en Newcastle, Nueva Zelanda hizo todo lo que su entrenador Ian Foster había elucubrado en dos semanas de estudio y a Los Pumas no les salió absolutamente nada.

Ahora es el turno de la despedida ante Australia, el final del certamen para Los Pumas, que más allá de esta goleada, esta desarrollando una magnifica tarea, quedando claro no era campeones del mundo al vencer a los All Blacks ni ahora son un equipo indigno.

+ Síntesis +

Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Jordie Barrett, Anton Lienert-Brown, Jack Goodhue y Caleb Clarke; Richie Mo'unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane y Akira Ioane; Samuel Whitelock y Scott Barrett; Nepo Laulala, Dan Coles y Joe Moody. Entrenador: Ian Foster

Ingresaron Codie Taylor, Karl Tu'inukuafe, Tyrel Lomax, Patrick Tuipulotu, Hoskins Sotutu, TJ Perenara, Rieko Ioane, Will Jordan.

Argentina: Emiliano Boffelli; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Juan Cruz Mallía y Santiago Cordero; Felipe Ezcurrra y Nicolás Sánchez; Pablo Matera, Facundo Isa y Marcos Kremer; Lucas Paulos y Guido Petti; Santiago Medrano, Julián Montoya y Maycos Vivas. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron Santiago Socino, Nahuel Tetaz Chaparro, Lucio Sordoni, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras y Lucas Mensa.

Tantos en el primer tiempo: 11m. try de Coles (NZ) convertido por Mo'unga; 16m. penal de Mo'unga (NZ)

Tantos en el segundo tiempo: 11m. try de Savea (NZ) convertido por Mo'unga, 28m y 30m tries de Jordan (NZ) convertidos por Mo'unga y 40m. try de Tuipulotu (NZ) convertido por Mo'unga.

Cancha: Mc Donald's Jone Stadium de Newcastle.

Arbitro: Nic Berry (Australia).