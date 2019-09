Icardi formuló polémicas declaraciones en Francia

El rosarino Mauro Icardi empezó a acumular minutos en PSG y durante una entrevista televisiva se definió como jugador, defendió a su esposa Wanda Nara, aludió a Lionel Messi y se mostró ilusionado con ganar los títulos que no pudo con Inter, club que lo cedió a préstamo a la entidad parisina tras siete años sin consagraciones en la Serie A ni en la Champions League.

Cuando la consulta periodística del Canal Plus apuntó al recibimiento que le dieron en el conjunto francés, el atacante utilizó la respuesta para formular una crítica a los clubes italianos en los que jugó: "Fue algo emocionante. Cuando tuve la posibilidad de ir a calentar, me cantó todo el estadio. Creo que no me pasó ni en la Sampdoria ni en el Inter".



️ "J'ai été très ému par l'accueil des supporteurs. Tout le stade a chanté pour moi. Ça ne m'était arrivé nulle part, ni à la Sampdoria, ni à l'Inter et ça m'a beaucoup touché. "



Mauro Icardi s'est confié à @raphaeldome pour le #CFC : https://t.co/YdvEEehg0S pic.twitter.com/QAZxF8DMRy — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 23, 2019

El delantero rosarino de 26 años no eludió ninguna pregunta durante la nota. Y se definió como un atacante temible y que espera poder ganarse con goles la confianza que depositó en él los directivos del PSG.

A Icardi también le consultaron sobre su relación con Lionel Messi, con quien descartó que haya un conflicto que le impida jugar con la camiseta de la selección argentina. "Tuve la oportunidad de estar y jugar con él. Lo conocí en Barcelona hace muchos años. Dejo que hablen como lo hacen de mi vida privada con Wanda. Son cosas que no se pueden cambiar. Lio es el mejor jugador del mundo, lo aprecio mucho. No creo en estas cosas", aseveró

En ese contexto le restó importancia a las críticas que recibió por su relación con Wanda Nara, su mujer y representante. "Quien me conoce sabe cómo soy de verdad y eso es lo que importa. Claro que soy juzgado más por mi vida personal que por lo que hago en el campo. Pero es algo que ocurre desde hace siete años, desde que vivo con ella. Somos famosos y entiendo el juego", avisó.

En una defensa cerrada sobre el rol de Wanda, Icardi remarcó: "Eso no influye en mis pensamientos, sino no hubiera jugado en Inter ni hubiera convertido 150 goles. Nosotros lo vivimos de la mejor manera, estamos enamorados los dos. Uno no elige enamorarse, llegó el amor y es así. Al momento de decidir quién era mi agente, no lo pensé dos veces. Hice la elección perfecta para nuestra familia y mi futuro", aclaró.



️ @MauroIcardi : "Le moment était venu pour moi de jouer dans une équipe qui gagne, qui remporte des titres." pic.twitter.com/cX49e3NXOG — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 22, 2019

"Era mi séptimo año en el Inter, mi sueño era jugar la Champions y lo pude cumplir más allá de que no ganábamos mucho... o nada. Me quedé haciendo goles, pero llegó el momento de jugar en un equipo ganador, un equipo que gana títulos. Era hora de llegar a ganar algo. Llegar a este equipo de PSG con tantas estrellas era lo que quería", aseveró Icardi en una nota exclusiva con Canal Plus.

En relación a su futuro, enfatizó que tratará de lo mejor para que compren su pase en 70 millones de euros al final de la temporada. "Veremos qué pasa en el próximo verano", concluyó.