Ibrahimovic y el Mundial: "La puerta no está cerrada"

"Vamos a ver qué pasa. Estoy feliz de jugar fútbol. El Mundial está allá y no aquí. Quiero sentirme vivo otra vez, lo cual sentí en el último partido y quiero seguir hacia adelante. Quiero jugar bien y sentirme libre cuando juego. Faltan muchos partidos antes de que me sienta tan vivo que pueda hacer más de lo que estoy haciendo ahora. Veremos qué pasa. La puerta no está cerrada", declaró Zlatan Ibrahimovic en una entrevista con ESPN, días después de su debut en Los Angeles Galaxy.

Ibra decidió retirarse de la selección de Suecia tras la Eurocopa 2016 y no participó del proceso clasificatorio para llegar a Rusia 2018. Su idea era no participar del Mundial y una larga inactividad en el Manchester United por lesión parecía alejarlo definitivamente. Sin embargo, la presión mediática y el deseo de los hinchas del fútbol por verlo competir en la máxima cita del fútbol le hacen replantear la decisión.

¿Se quedaría sin mundial? Según reporta The Sun, "Zlatan no podría ir al Mundial por un problema de patrocinadores". Actualmente es la imagen de una casa de apuestas y el reglamento no permite esta situación. La regla 25 del Código de Ética de la FIFA es clara: "Se prohíbe a las personas sujetas al presente código participar, directa o indirectamente, o estar asociadas de manera alguna con apuestas, loterías, juegos de azar y actividades similares o negocios relacionados con partidos de fútbol". "Tampoco tendrán relación alguna, sea esta de forma activa o pasiva, en compañías, empresas, organizaciones, etc., que promuevan, concierten, organicen o dirijan dichas actividades o transacciones", añade el artículo. Hasta el momento no es oficial si Ibrahimovic asistirá a la cita mundialista o se lo perderá. Pero lo cierto es que en caso de ser convocado rompería relación con su patrocinador.