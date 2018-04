Ibrahimovic: "Un Mundial sin mí no es lo mismo"

"Voy a estar en el Mundial y es todo lo que te puedo decir. Además tú sabes que un Mundial no es lo mismo sin mí. Tal vez no soy el típico sueco, pero yo puse a Suecia en el mapa", explicó entre risas el nuevo futbolista de Los Ángeles Galaxy, que sin embargo no dejó claro si lo hará como jugador, como comentarista o acompañando a su selección.





"Yo hice a mis compañeros unos súper estrellas, así como contigo hoy", añadió el nuevo ídolo angelino, al que ya se le ha visto en canchas de la NBA y en programas televisivos de éxito tras aterrizar en Estados Unidos hace poco más de dos semanas.





Ibrahimovic, retirado internacionalmente desde hace meses, ya había avisado recientemente en sus redes sociales de que sus opciones de estar en Rusia eran "altísimas".





El sueco, de 36 años, está recuperando poco a poco su mejor nivel en Los Ángeles al haber anotado tres goles en sus primeros tres encuentros con la camiseta de los Galaxy.