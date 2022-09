Hungría sorprendió a Alemania y se llevó un triunfazo

Los de Flick empezaron a entrar mas en juego gracias a Kimmich y Gundogan que intentaban filtrar sus pases para crear jugadas de peligro.

Aún con el crecimiento del juego alemán y la falta de oportunidades, los húngaros encontraron el primer gol ya que eran los que más merodeaban el arco contrario. En un saque de esquina, Szalai se anticipo a la zaga germana y de taco marcó dando la sorpresa.

¡Alemania sufrió un GOLAZO DE TACO! Tras un córner, maravillosa maniobra de Ádám Szalai para el 1-0 de Hungría en la #NationsLeague.



El ritmo del partido no era muy alto, Alemania acaparaba el balón pero no generaba ocasiones con él. hungría seguía generando peligro llegando en su mayoría con Fiola y Gazdag. La primera llegada peligrosa para los locales la tuvo Muller. Raum llegó a la linea de fondo por el flanco izquierdo y colgó el balón. Dentro del área, el delantero alemán remato forzado pero no tuvo mucho peligro.

En la segunda mitad, Alemania fue decidida a empatar el encuentro, cosa que logró por un instante pero que fue anulado por un fuera de juego de Hofmann.

El equipo germano estaba metiendo cada vez mas a los húngaros en su campo y presionando con mas llegadas y ocasiones de gol. Los minutos pasaron y la impaciencia empezaba a crecer, lo cual el seleccionado visitante intentaba aprovechar de contra para dar el gol de la sentencia.

Los alemanes fueron a la desesperada pero no lograron marcar, por lo tanto caían sorpresivamente ante Hungría.