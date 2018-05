Hugo Moyano: "No me voy a ir de Independiente ni aunque me corra el Gobierno"

Hugo Moyano se sentó confiado. La conferencia de prensa a la que convocó este mediodía tiene que ver con la actualidad del club. Más precisamente la actualidad económica en donde aseguró que "Independiente está normalizado y que ya puede trabajar sin convocatoria". El Camionero sostuvo que el club está "equilibrado" y agradeció a los socios por el esfuerzo.





Muy caliente, Moyano le apuntó a los "estúpidos y marmotas" por decir "disparates" sobre la actualidad del club. Señaló que son falsos las informaciones que dicen que "apretaban empresas para terminar el estadio". "Las anteriores gestiones tomaron un crédito del Banco Provincia para hacer la platea Bochini y no la hicieron", ejemplificó.





Por otro lado, Moyano ratificó que cumplirá el mandato en el club y lanzó una dura crítica: "No me voy a ir de Independiente ni aunque me corra el Gobierno". Y siguió: "A mi no me corren con la parada, no me voy a ir a Independiente hasta que el señor que está al lado mio (Ariel Holan) nos de un par de copas más como se merece Independiente".





Por último Moyano confirmó una muy buena noticia para los hinchas de Independiente: "Vamos a techar el Libertadores de América. Va a ser uno de los mejores estadios de la región".





Todo esto se da en medio de una causa en su contra por presunto lavado de dinero, que inició a raíz de las acusaciones del jefe de la barra brava del Rojo, Pablo "Bebote" Álvarez.





Recientemente, la Justicia encontró cheques del club Independiente, que se habrían utilizado para solventar los viajes de la hinchada, y también pagos a empresas que estarían vinculadas a los conductores de la institución, los dirigentes de Camioneros Hugo y Pablo Moyano.





El expediente está en manos del juez federal de Quilmes Luis Armella, que secuestró documentación que daría cuenta del pago de más de 50 cheques firmados por el gremio para viajes de corta y mediana distancia, y pagos que van desde 500 mil pesos a más de un millón de pesos.





Por su parte, el magistrado analiza un contrato firmado por Hugo Moyano con Loma Negra, por el que la compañía debía entregar 3 millones de pesos en hormigón a cambio de un palco en la cancha del club de Avellaneda. La Justicia no encontró que esa suma se ajuste al precio de los palcos e investiga si el pago en verdad responde a alguna extorsión como había declarado Bebote.





También se detectó la transferencia de fondos del club a ACONRA, constructora de la familia Moyano, ya que encontraron una factura por más de cinco millones de pesos. Mientras tanto, la secretaría 1, a cargo de Diego Quiroga, se encuentra analizando seis cajas con cientos de talonarios.





Lo que se busca definir es sin los Moyano extorsionaron a empresas de diferentes rubros para el beneficio de Independiente y propio; y si con ese dinero se financiaban los viajes de la barra.