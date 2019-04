Hubo sorteo en la LPF y la temporada se abre con el más popular

El certamen comenzará el 27 de abril. Los partidos de Primera División, Tercera y Cuarta se jugarán los días sábados.





Por la Zona 1; Palermo, Ciclón del Sur, Peñarol, Don Bosco, Universitario, Ángeles Negros, Sportivo Urquiza y Oro Verde. En cuanto a la Zona 2; Ministerio, Instituto, Argentino, Belgrano, Neuquén, San Miguel, San Benito y Atlético Paraná.





No disputarán la temporada 2019 de la LPF; Toritos, Sportivo Entre Ríos y Banfield. Las tres instituciones no llegaron a pagar las deudas y decidieron no jugar en el certamen local.





La primer fecha se jugará de la siguiente manera: Ángeles Negros-Don Bosco, Peñarol-Sportivo Urquiza, Palemo-Ciclón, Oro Verde-Universitario, Argentino-Instituto, Neuquén-Paraná, Ministerio-San Benito y San Miguel-Belgrano.

En la sede de la Liga Paranaense de Fútbol se sorteó el fixture de la temporada 2019. Se jugará un torneo apertura y clausura, a una sola rueda.