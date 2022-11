Hubo Capacitación en el Club Estudiantes

Serio habló con Ovación de su visita: “La idea de la Confederación es llevar información a todas las regiones y que todo el mundo pueda trabajar de la misma manera siempre pensando en lo que es la formación que es Sub 14, 16 y Sub 12. La idea esa esa que la información llegue a todo el país”, dijo y agregó: “Hoy el hockey, mi visión un poco esa esa, creció mucho el deporte y no hay muchos entrenadores y tampoco hay mucha capacitación entonces la formación no es la ideal. Por eso esa es la idea tratar de que todo el mundo empiece a formar y que no se piense tanto en lo táctico que es lo que se ve más. Hay que pensar en la formación del jugador de forma integral”