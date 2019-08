"Hoy Tilcara es un club de rugby y de hockey"

No fue un día más para Tilcara. Ayer el Verde tuvo su primer entrenamiento en la cancha sintética de hockey sobre césped. Pasadas las 15 las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 18, Reserva y Primera comenzaron a moverse y así pusieron en marcha un largo sueño que hoy es realidad. “Es un día histórico acá en el club. La verdad que es increíble porque parecía un sueño tan lejano que uno mira esto y no lo puede creer”, confesó emocionada Daniela Murray, presidenta de la subcomisión de hockey sobre césped del club y unas de las principales impulsoras del proyecto.

La capitana del plantel superior es Candela Manetti, y ella fue la encargada, después de Murray, de dar unas sentidas palabras al resto de las jugadoras. “Es muy especial y como le dije a Murray venimos trabajando desde que yo soy chica con poner la cancha y de generar la cantidad de personas que hoy (ayer) somos y obvio que nos falta. San Benito y Colonia Avellaneda seguramente se sumarán y esto me da mucho orgullo. Venimos hace un montón insistiendo y luchándola. Inauguramos categorías y a este día lo vamos a recordar con un orgullo gigante”.

“Candela tiene un sentimiento especial, ya que es una de las nenas que nacieron en el club, su familia es del club, el hermano juega al rugby, su hermana juega acá”, confesó Murray respecto del sentimiento de Manetti.

Ahora con la cancha propia, la meta es sumar más jugadoras para que el deporte se haga grande dentro del club. “Queremos ser un montón y vamos a tratar de estar siempre. Vamos a estar las mismas, pero si se suman mucho mejor. Tener una cancha en esta zona es mucho mejor para las zonas aledañas”, expresó la capitana, y agregó Murray: “Esa es la idea, captar gente de zonas cercanas al club, que vengan así seguimos sumando.

Por otra parte la presidenta de la subcomisión adelantó: “Ahora la idea es hacer un viaje como lo hacíamos antes ya que eso ayuda a la unión del grupo y después terminar los retoques finales y que luego vendrá la inauguración con Seven Interno. Será muy especial ese día también porque van a estar unificadas las dos actividades. Hoy podemos decir: Tilcara es club de rugby y de hockey”.

A su turno, Pablo Godina, entrenador que llegó hace cuatro años a la entidad, confesó: “La verdad que es impresionante. Desde el día que yo llegué lo primero que destaqué de este grupo es la voluntad de trabajar que tienen en pos del club, que por ahí no se ve en otras entidades. No tenían espacio físico, rotaban de club en club y trabajaron mucho para conseguir este objetivo”.

SELECCIÓN. La Federación Entrerriana de Hockey sobre césped informó que ya está la lista definitiva de jugadoras para la Selección Sub 18 Damas que participará en el Campeonato Ascenso B de Salta del 19 al 22 de setiembre. Las chicas: Priscila Barrionuevo, Martina Grimaldi y Milena Kamflosky (del club Paracao); Sol Chimento, Hana Heintze, Valentina Márquez y Martina Romanatti (club Talleres); Josefina Domínguez, Nicole González, Josefina Quinteros y Delfina Bertozzi (Paraná Rowing Club); Sofía Fouces, Valentina Santi, Olivia Santoro, Sofía Schneider, Consuelo Velázquez, Juliana Vilanova y Julieta Rodríguez Gigena (club Estudiantes de Paraná); Justina Reggiardo (club Tilcara) y Melina Morato (Paraná Hockey).