Iván Furios disfruta en la actualidad de otras dos pasiones: el ciclismo y el karting. El Pelado todavía no colgó los botines, pero sabe que a su edad (39) será difícil conseguir algún club que quiera contar con sus servicios. Si llega alguna oferta lo analizará mucho, porque pretende que sea cerca de Paraná y de esa forma no alejarse de su familia.

"Ahora estoy sacándome el gusto de hacer otras disciplinas, entrenando y viendo qué voy a hacer. Si sigo jugando o no. Si sale una propuesta que esté buena y que me quede cerca de casa lo voy a pensar. El ciclismo y el karting son lo que me ocupa en la actualidad. Compitiendo de manera amateur. Me gusta el automovilismo, siempre me quedaron las ganas de hacer algo. Con mi hermano (Sebastián) estamos armando algo. Tenemos ganas de empezar, la vamos a pasar mal la primera carrera, pero nos vamos a divertir", dijo el defensor en la charla que mantuvo con el programa Nuestro buen momento, que se emite por la 97.1 La Red Paraná (todos los lunes de 20 a 21).

La pasión por los fierros es algo que le transmitió su papá. Y su primera prueba de fuego puede ser este fin de semana en el campeonato victoriense de karting.

"Si arranca y nos permiten las condiciones del tiempo (se corre sobre tierra) nos metemos de lleno. Es un hobby, tengo los tiempos para poder hacerlo y hay muchas ganas. Voy a divertirme y no a ganar. Anduve en karting en pista, pero nunca me medí con otros pilotos", manifestó.

Sobre la posibilidad latente terminar su carrera como futbolista, Furios expresó: "Hoy pongo como prioridad otras cosas, estar más con mis viejos y mi familia. El tiempo pasa y quiero disfrutarlos un poco más. Sin dudas que extraño el vestuario y tengo ganas de seguir un año más. Pero me va a costar mucho irme de Paraná. Me fui muy joven y estando en Patronato y Atlético Paraná me mal acostumbré. Soy consciente que voy a cumplir 40 años y a la hora de contratar un jugador eso pesa".

En este sentido, el defensor sostuvo que seguirá esperando, pero que no se vuelve loco por si no llega alguna oferta.

"Seguro voy a definir todo en un mes y medio más o menos. Si tengo que dejar lo tomo con naturalidad. Todo lo que hice lo disfruté mucho. Sé que tarde o temprano este momento iba a llegar. Entreno porque me gusta y por esas casualidades me salga algo", aseguró.

También pensó en seguir ligado al fútbol como técnico, aunque dijo que todavía falta para que esa posibilidad se concrete.

"Charlo con entrenadores y me gustaría arrancar como ayudante de campo para aprender. Uno no sabe todo y hay cosas que se deben tener en cuenta. Hay decisiones que se deben tomar en el manejo de un grupo y por ahí las voy a hacer pensando con el corazón y no con la cabeza. Sin dudas que uno tiene que capacitarse", analizó.

En otro tramo de la charla con Nuestro buen momento, Furios también analizó el descenso de Atlético Paraná.

"Fue una lástima, porque es un club bárbaro y estaba en una categoría hermosa para jugar. Me sorprendió para bien, con mucho nivel y más profesional que antes. No pudimos hacer pie en ningún momento, nos costó mucho ganar, estuvimos hasta lo último penando, pero no se nos dio. Nos quedamos corto de plantel, había muchas ilusiones pero todo terminó mal. Fueron un montón de cosas que nos llevaron a descender. Sabía que había contratiempos también", expresó.

En tanto, el defensor se refirió a los cambios dirigenciales que hubo en el Decano y si esto influyó en el plantel.

"No nos afectó para nada. Quizás se demoró el armado del plantel, pero todos los jugadores que llegaron se fueron adaptando y poniendo bien físicamente. Había una comunión entre todos, el club es muy chico y sabíamos que si había algún problema teníamos que hablarlo con César (Fontana). Creo que también lo dejaron solo en algunos momentos. Pero estuvo cerca nuestro, de pie, fue una lástima lo que pasó. Cuando uno desciende es culpa de todos", agregó.

En cuanto a su nivel futbolístico, el Pelado reconoció que se sintió "bien", más allá de lo duro que es la categoría.

"Se permiten otras cosas hasta que uno conoce a los árbitros. Cuando uno juega de visitante la pasa mal, es una realidad. Eso con el paso del tiempo no cambió. No es una excusa, pero a veces la pasamos mal y vimos cosas increíbles. Los árbitros pueden tener una mala tarde, pero por ahí te sorprenden", dijo.

"Pero pasa en todo lados, el fútbol de ascenso es un desorden, porque los jugadores quedan mucho tiempo parados. Es muy desorganizado lo que está pasando en el ascenso del fútbol argentino", añadió.

SOBRE PATRONATO. Iván Furios volvió a hablar sobre su salida del Rojinegro, reconociendo que fue algo "incómodo" lo que le tocó vivir.

"No estoy enojado con nadie, pero me molestó la forma, el tiempo que me hicieron perder en su momento y de cómo se manejó todo. Deseché ofertas por apostar a seguir jugando en Patronato. Me había llamado el Huevo Rondina para ir a Arsenal de Sarandí. Lo económico no me importaba, porque quería tener una revancha personal. No me arrepiento de nada, incluso no me iba a enojar si me lo decían en tiempo y forma. Les iba a agradecer por haberme dado la posibilidad de volver a Patronato. Tengo memoria y soy agradecido de las cosas que en su momento también hicieron por mí", manifestó.

Luego, el jugador se refirió a la permanencia que consiguió Patronato en la Superliga Argentina de Fútbol y dejó en claro que fue "merecidísimo".

"Porque mucha gente lo daba por muerto. Te das cuenta que en el fútbol no se puede decir nada antes de que sucedan las cosas. Me puso contento porque tengo muchos amigos dentro del plantel. Soy hincha de Patronato y no es poco lo que consiguieron. La gente le tiene que dar valor porque muchos quisieran estar en el lugar que está Patronato. Tiene que seguir creciendo porque puede hacerlo como club", finalizó.