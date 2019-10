Hoy en #LaSelfie José Saucedo

José Saucedo nació el 11 de septiembre de 1986 en Paraná. A los 5 años comenzó a jugar al básquet en Recreativo. Luego se fue a Echagüe, donde jugó hasta los 12.

Tras un Intercolegial de vóley lo vio un entrenador y se lo llevó a Estudiantes. En el CAE jugó desde los 14 años hasta los 24.

José comenzó a trabajar con Entre Ríos Vóley y luego con Boca que vino jugar a Paraná. El manager del equipo le pidió un “pibe” a Guille Escanés para llevar las estadísticas y así fue que empezó con su oficio que luego lo llevaría a la Selección. Comenzó a manejar el Data Vóley y lo convocó el Estadístico de la Selección Mayor para un curso. Y luego el DT Julián Álvarez lo llamó para trabajar con la Selección Pre Menor. Hizo la A2, los sudamericanos y todas las categorías formativas hasta llegar a la Mayor.

Su capacidad lo convirtió al tiempo en el estadístico de Julio Velasco. Con la Selección Mayor compartió el Preolímpico, World League, Panamericanos y Juegos Olímpicos. Todo el exitoso proceso de Velasco. Un fenómeno.

Luego de su paso por la Selección volvió a Paraná con ánimo de jugar en Paracao, pero al tiempo se dio cuenta de que no estaba para las “pistas” y comenzó como asistente. Al año siguiente dirigió la A2 con el club del sur de la capital entrerriana y hoy va por otra temporada con Paracao.

—¿De qué equipo sos hincha?

—Soy de Boca por herencia. No soy tan amante del fútbol.

—¿Un club?

—El Club Estudiantes de Paraná. Es el club con el que más afinidad tengo, en el que más años jugué y en el que más amigos hice.

—¿Un triunfo?

—Argentino Sub 18 en el Club Echagüe en el año 2003. La final que le ganamos a Mendoza luego de perder 15-9, ganamos 19 a 17. El mejor triunfo de la historia, una locura.

—¿Un equipo?

—La Selección Argentina de los Juegos Olímpicos.

—¿Un jugador con el que compartiste equipo?

—Luciano De Cecco y otro que para mí es un grosso y con el que compartí vestuario y staff es Hernán Ferraro.

—¿Un torneo?

—Un torneo que es muy lindo para la gente del interior del país es el de San Jerónimo. Ahora hay 87 equipos. Para la gente del vóley es un torneo hermoso. Y por supuesto los Juegos Olímpicos y la World League.

—¿Un entrenador?

—Julio Velasco.

—¿Una cancha?

—El Maracanãzinho de Río, es increíble.

—¿Cuál fue el punto que más gritaste?

—El 19 a 17 de ese Campeonato Argentino.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Messi, Ginóbili, Scola, De Cecco y Del Potro.

—¿Y tres del mundo?

—Jordan, Ginóbili y Messi.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Cocinar, ja. Me gusta cocinar.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A la desidia a la hora de encarar un laburo. No poder generar algo por falta de compromiso. Siempre digo que acá en Paraná no hace falta estructura, falta querer.

—¿Qué cosas te sacan?

—En la parte deportiva, el no intentar. Eso hablo mucho con los jugadores. Hay que sacar: ‘poné el codo arriba y pasala’. Hay que tener perseverancia.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Un montón, ja. Tengo una raqueta de tenis impoluta. Soy un comprador compulsivo de pelotudeces.

—¿Una comida?

—El asado.

—¿Un postre?

—Tiramisú.

—¿Una bebida?

—La cerveza.

—¿Qué música escuchás?

—No tengo un género, me gusta escuchar cualquier estilo.

—¿Una película o serie?

—Breaking Bad y ahora sale la peli. Y películas, todas las de Marvel.

—¿Un viaje?

—Como impresionante, Dubai con la Selección.

—¿Una ciudad?

—Vancouver, Canadá. Hermosa.

—¿Un lugar para vivir?

—En Canadá viviría. O Italia.

—¿Un barrio o lugar de Paraná?

—San Lucía, a morir.

—¿Un hombre?

—Mi viejo.

—¿Una mujer?

—Mi vieja.

—¿Cuál es el contacto más grosso que tenés en el celular?

—Que me pueda atender, el de Julio Velasco, un grosso. Después tengo el de un montón de jugadores grossos, pero no sé si me van a atender, ja.

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Más de 10 seguro y el mejor es La Peña.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Ya la tengo. Con Manu en los Juegos Olímpicos.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeeee?

—No conozco el sentimiento del caño porque no se lo puedo tirar ni a una silla.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Me hubiese gustado ser jugador profesional. Nunca llegué a estar del otro lado. La vivencia de un jugador es fantástica.

—¿Con quién no te sentarías a tomar un café?

—Siempre hay mucho para escuchar a pesar de las diferencias. Si tengo una diferencia con alguien tomaría un café para aclararla.

—¿A quién le sacarías una roja?

—A los dirigentes que no apoyan al vóley.

¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de Rowing, jamás. Por nada, ja.

—¿Cuál fue el peor partido de tu vida?

—El peor partido de mi vida fue uno previo al Argentino que jugamos en la provincia Entre Ríos. Me pusieron de líbero en Córdoba y en la final me hicieron 14 ace. Fue el peor partido de mi vida. De hecho me escondían para que no me saquen a mí. Lo recuerdo porque fue el peor partido de la historia mundial, ja. Me quería morir ahí nomás. No sabía dónde meterme.