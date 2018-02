Hoy en #LaSelfie: Carlos Matteoda

Carlos Matteoda, periodista político, hincha de River y exatleta Matteoda nació el 24 de octubre de 1971 en Paraná. De chico intentó jugar al fútbol, pero debido a las grandes aptitudes físicas para correr se inclinó por el atletismo. Compitió en Intercolegiales como amateur y luego fue federado. Compitió en torneos locales, provinciales y nacionales y llegó a tener la mejor marca en 1500 metros en la categoría Menores en la pista del CAE. Estudió Comunicación Social y en 1990 comenzó a trabajar en los medios. Sus primeras experiencias como periodista en la gráfica fueron en la revista Análisis. Luego pasó por Hora Cero, trabajó en el área de prensa del Senado de la provincia y fue corresponsal del Diario El Litoral. Desde el 2000 es el Jefe de la Sección Política de Diario UNO. Pasó por varias radios de la ciudad de Paraná y realizó la primera mañana de LT14 y en la actualidad de FM Litoral. En televisión, estuvo en los inicios de Canal Once formando parte del Informativo en 1992. Luego de un receso volvió a Canal Once en 2000 y 2001. Desde 2003 hasta 2012 tuvo el programa Interés General por Canal 9 Litoral. Carlitos está casado con la periodista Andrea Fercher y es papá de Francisco, Gervasio y Amanda. Hincha de River y actualmente mediocampista aguerrido de la Agrupación CEP en la Liga de fútbol amateur, Matteoda es uno de los referentes del periodismo político en Entre Ríos.





—¿De qué equipo sos hincha?

—De River y de Cañadita Central de Seguí.

—¿Un club?

—Paracao, es el club donde voy habitualmente.

—¿Un entrenador?

—Marcelo Bielsa.

—¿Una carrera o un partido de fútbol?

— Ahora jugar al fútbol..

—¿Un Mundial?

—El de México 1986, tenía 15 años, lo máximo.

—¿Un atleta?

—Emil Zátopek, La Locomotora Humana, Checoslovaquia 1922. Y alguien que admiro: Antonio Silio.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—A cualquiera en la Liga Amistad. Al que venga, ja.

—¿Un viaje?

—A Cuba hace 20 años. Teníamos la sensación de que se acababa Cuba como referencia mundial y fue muy linda experiencia.

—¿Un triunfo?

—En 1988 fui a los Juegos Nacional de Atletismo en Mar del Plata y salí segundo en la carrera de 3 mil metros. Por el miedo que tenía cuando fui, ese resultado fue superlativo.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El segundo de Maradona a los ingleses en 1986. En el momento no tomamos dimensión de la jugada, sino lo que significó.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Fue una colaboración en Análisis y me sumé a un plan de una moto que se compraba en 20 cuotas y mi sueldo era exactamente el valor de una cuota. Y en blanco fue el sueldo de Hora Cero y compramos una heladera para mi vieja.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Es muy difícil medirlo, pero yo elijo a Antonio Silio, Carlos Monzón, Nicolao, Maradona y Ginóbili.

—¿Tres del mundo?

—Muhammad Ali, Saïd Aouita, el atleta más versátil de la historia del fondo y medio fondo y Roger Federer.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Hablar o escribir de cuestiones políticas. Me ha dado de vivir.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—No es fácil explicarlo. Me gusta hacer cosas que te saquen de la dinámica del diario que hoy es ayer y mañana es hoy. Es como que en el trabajo esperamos que se acabe un tiempo. Me gusta el ocio recreativo, sentarme debajo de un árbol a tomar mates y no tener culpa.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—Le tengo miedo a no poder transmitirle a mis hijos los valores que me enseñaron mis viejos.

—¿Qué cosas te sacan?

—Las injusticias con los débiles. Cuando hay un abuso o con la gente que es pobre o que no sabe o no tiene recursos. Cuando hay mucha diferencia de fuerza y es innecesario. Cuando te cagás en el otro. Cuando es disimulado, bue... estamos acostumbrados.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Me divierto bastante con el humor irónico. El humor violento que te pone frente a tu dimensión real. O bien los chicos cuando creen que todo es posible.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Varias. Recuerdo que compré un Ford Sierra por teléfono y estaba muy mal. Llamé, me dijeron que estaba bien y no era así. Me empeciné y gasté fortuna para arreglarlo. Lo peor de todo es que cerrabas la puerta y se trababa el cierre centralizado. Después un escalador en el Walmart que tenía muy chico el espacio de los pies y me caía siempre. Y por último un elástico para nadar en la pileta sin avanzar, ja.

—¿Cocinás?

—Muy poco, desde que mi viejo no pudo hacer asado, me hice cargo de los asados familiares. Se murió sin ver mis mejores logros. Es eso o por necesidad. Me sale muy bien el arroz con atún.

—¿Una comida?

—Boga al roquefort o asado de costilla.

—¿Un postre?

—Dulce de mamón con queso.

—¿Una bebida?

—El mate.

—¿Qué música escuchás?

—Folclore, rock nacional y música latinoamericana: Pablo Milanés, Silvio Rodríguez...

—¿Una banda?

— Los Redondos.

—¿Una ciudad?

— Concepción del Uruguay, por la historia.

—¿Un lugar para vivir?

—Al lado del Aconcagua para que me recuerde lo pequeño que soy todos los días.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

— Perú para conocer más la historia de Sendero Luminoso o Irlanda para conocer la historia del Ira. Me atraen esas cosas.

—¿Qué cosas te seducen?

—Me seducen las personas que saben y saben enseñar. Y después las personas que valoran la amistad como una forma de vida y entregan todo. Todos creemos que somos así y la verdad que no creo que sea así. Yo no soy así.

—¿Un hombre?

—De la historia, Artigas y si es por las vivencias, mi viejo Manuel.

—¿Una mujer?

—De mujeres hay más historias heroicas anónimas. Las mujeres que son heroicas en la diaria.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de los políticos por una cuestión de laburo, gobernadores...etc. Pero supe tener el número de Alfonsín, que creo que es el político que yo conocí más importante.

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo 12 y los que más me divierten son el de natación de adultos de Paracao y el del fútbol. El primero se llama Los Tiburones de Paracao y el otro CEP Fútbol.

—¿Si te obligaran a salir de uno de esos grupos de cuál saldrías y por qué?

—Saldría de los grupos de periodistas porque siempre estamos a la defensiva, todo el mundo se ofende. Es difícil escribir y que te entiendan. Saldría de esos.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Perón en el balcón de la Casa de Gobierno de espalda a la multitud.





BONUS TRACK

—¿A quién te hubiese o te gustaría entrevistar?

—Hoy a Lula porque a la luz de lo que está pasando tiene una mirada en retrospectiva interesante. Y me hubiese gustado a Seineldín porque pese a su condición de golpista hay muchos que lo reivindican y hay una mirada de lo nacional que me parece interesante a diferencia de otros militares liberales.

—¿Un periodista?

—Soy de la idea de que el periodista no sea un estrella. Sigo más a uno que otro. Hace poco sigo en twitter a Iván Schargrodsky, pero porque tiene mucha información o me gusta cómo encara los temas Marcelo Zlotogwiazda, pero no creo que un periodista deba ser una figura.