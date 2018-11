"Hoy evolucioné y peso 104 kilogramos"

Adrián Espinoza, llegó el año pasado a Estudiantes y hoy se encuentra entrenando con el plantel profesional. El jugador nacido en Caracas, Venezuela formará parte del equipo que jugará la Liga de Desarrollo que comenzará en el mes de diciembre.

El ala-pivot, describió cómo es su estadía en Concordia: "De a poco me fui adaptando a las cuestiones climáticas y de juego. En Estados Unidos el entrenamiento era más atlético y físico. Cuando llegué a Argentina me encontré con ejercicios más técnicos, lo cual me hizo un jugador más completo. La verdad que estoy muy contento de haber conocido a gente que me está formando en todos los ámbitos del deporte".

Espinoza notó una evolución en su cuerpo ya que el año pasado arribo con 80 kilogramos y hoy mejoró su estado físico: "Cuando llegué estaba muy flaco y Estudiantes de Concordia se basó en mi ética de trabajo nutricional complementándolo con el gimnasio. Hoy evolucioné y peso 104 kg", destacó el jugador.

Por otra parte, el oriundo de Caracas, manifestó su alegría cuando este año le dijeron que formaría parte del plantel profesional: "Cuando Eduardo Jápez me lo comunicó me sentí bendecido porque es una etapa más lograda en mi vida y mi objetivo es seguir mejorando".

Además, añadió: "Mi relación con el cuerpo técnico es muy buena. Me exigen día a día y ellos saben las ganas de aprender que tengo. En principio, tenía muchos problemas con la concentración y lo estoy mejorando".

Adrián formará parte del equipo que jugará la Liga de Desarrollo y comentó cómo se está preparando: "Me encuentro muy bien. Espero que este año nos vaya de la mejor manera como equipo. Somos una gran familia y tenemos un entrenador que cree mucho en nosotros".

Por último, dijo: "Jugamos dos amistosos. El primero fue con la Selección de Entre Ríos y el segundo con Sportivo San Salvador. El equipo en este último juego estuvo bien en defensa y colectivamente. Hay que mejorar porque tenemos desafíos por delante".





Prensa Estudiantes