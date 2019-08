Honestidad brutal de Mario Sciacqua

Pasaron cuatro días de la dura derrota que sufrió Patronato ante Boca Juniors, pero la bronca persiste y es difícil de apagar. Por eso Mario Sciacqua cataloga como positivo el parate que sufrirá este fin de semana la Superliga por le celebración de las elecciones PASO. En frío, el entrenador del Rojinegro, revivió lo vivido ante el Xeneize. En su análisis mostró poder de autocrítica y honestidad brutal.

“Fue una derrota que nos golpeó porque no esperábamos la forma en la que se dio. Tal vez en caliente pude haber dicho alguna cosa, pero pasando algunos días podría cambiar alguna cuestión. Nos superaron y no pudimos hacer pie en todo el partido. Nos quedamos mucho con el partido con Colón, por el sistema y la forma que jugamos. Armé un equipo de la misma manera y evidentemente no fue lo mejor”, se lamentó el santafesino en rueda de prensa que brindó ayer en el estadio Grella.

Luego agregó: “Después del partido me consultaron si tendría que haber ubicado el doble cinco y si lo hacía hubiéramos tenido más equilibrio. Pero después del partido ante Colón nos quedamos con una sensación muy buena y por eso no apostamos con un equipo más defensivo o equilibrado. Pero por el entorno que se había generado queríamos que se vea otro Patronato para el espectador, para el público. No estuvimos a la altura, especialmente en el primer tiempo”, reconoció.

La impotencia lo llevó a no observar nuevamente el encuentro en forma completa. “Cuando suceden cosas así trato de dejar pasar unos días para digerir la derrota. Lo miro de a poco porque me genera mucha bronca. Hasta yo mismo digo “puta madre, cómo no pude haber cambiado...” Son sensaciones encontradas porque tal vez si cambiaba y pasaba lo mismo decía “qué boludo, porqué cambié después del buen partido ante Colón”. Me da mucha bronca y tengo mucha autocrítica”, subrayó.

Sciacqua apuntó a utilizar los días de inactividad oficial para enfriar la cabeza y corregir errores pensando en la reanudación del campeonato. “Soy de los que piensan que después de una derrota hay que laburar porque evidentemente algo no está bien. Y jugar rápidamente después de las victorias. El parate nos servirá para corregir algunas cuestiones, equilibrar cargas y darle rodaje a algunos jugadores. Obviamente hay que hacer correcciones pensando en Huracán”.

Al momento de describir por dónde pasa en mayor proporción la impotencia, indicó: “Cuando analizó y prepara algo que no sale genera impotencia. Después del parido nos reunimos con el cuerpo técnico para analizar si nos cansamos, si corrimos detrás de la pelota, si fue por una cuestión táctico-estratégica y fue por un poco de todo porque en el primer tiempo no llegamos al arco y somos un equipo que genera situaciones.

El entrenador tampoco restó méritos a la virtudes que exhibió el Xeneize en barrio Villa Sarmiento. “No le saco méritos a la jerarquía de los jugadores de Boca. Todos los medios nacionales coincidieron en que fue el mejor partido de Boca en la era Alfaro. No puedo minimizar esa situación. Sí hago hincapié en mi equipo y me da bronca e impotencia. Y no fue que nos faltó actitud, sino que sentimos impotencia”, concluyó.

Los siguientes tres encuentros

Patronato tiene definido día y horario de los siguientes tres encuentros que disputará por la Superliga. El domingo 18 a las 11 recibirá a Huracán en el marco de la tercera fecha. El sábado 24 visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito a partir de las 17.45. A esa hora, pero siete días después, recibirá a Independiente.