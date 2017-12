Hockey sobre patines: la felicidad del capitán campeón

Este viernes por la noche se llevó a cabo el cuarto partido de la serie de cinco donde nuevamente el equipo vencedor fue Neuquén A que ganó 4-3 ante Rowing logrando así llevarse la final anual con un 3-1 en la serie.





El campeón del Torneo Apertura, el mejor equipo del año, jugó también la final del Torneo Clausura en donde cayó frente a Rowing.





La gran final fue un partido parejo aunque el Pingüi fue más e hizo valer su capacidad goleadora desde el 5-0 a favor en el segundo partido hasta el de este viernes por la noche, donde los goles los convirtieron Juan Luna que abrió el marcador, Andrés Domé, Jeremías Dans y cerró la victoria Nicolás Romero, mientras que sólo los hermanos Barbone lo mantuvieron con vida al Remero: un gol para Francisco y dos para Agustín.









hockey2.jpg Foto: Maximiliano Maggioni. Festejos





UNO fue a buscar al capitán del campeón, Maximiliano Maggioni, quien se mostró muy emocionado y satisfecho por el trabajo hecho. "Sensaciones muchas, de todo tipo, desahogo, revancha, satisfacción, pero sobre todo la alegría y la tranquilidad de poder regalarle un campeonato a toda esa gente que viene luchando desde hace años para que nosotros podamos seguir adelante con nuestro sueño de volver a ser los campeones".





hockey4.jpeg Foto: Maximiliano Maggioni. Festejos - Maggioni con su hija.









Por otro lado, analizó el año del Pingui siendo que estuvo presente en las tres finales del 2017 y ganó dos de ellas. "No sé si fuimos los mejores, tal vez los más regulares, sin duda ganar el Apertura por ahí te juega en contra porque estás confiado que a la final del año entras si o si, entonces ahí es cuando inconscientemente te relajas y eso nos llevó también a no jugar la final del Clausura con la necesidad de ganar sí o sí. En cambio en la final anual no teníamos chances de error y por eso fue muy cerrada. El Clausura se nos escapó faltando 16 segundos para que termine el partido, pero eso nos motivó en los siguientes partidos para no bajar los brazos ni descuidar nuestro arco en ningún momento, más allá que tuvimos el mejor arquero del torneo, ellos son muy buenos pero nosotros con humildad y sacrificio logramos sacar adelante la serie, dar vuelta la página después de perder el primer partido y afianzarnos a nuestro juego, con el correr de los partidos y después de perder tres seguidos contra ellos supimos encontrarle la vuelta a su juego y trabajamos en eso".





hockey3.jpg Foto: Maximiliano Maggioni. Festejos





"El primero que perdemos en cancha de Rowing, fuimos ganando todo el partido y por dos distracciones nos dieron vuelta el resultado y se quedaron con el triunfo. Sabíamos que en nuestra casa no nos podía pasar de ninguna manera; salimos a ganar el partido como sea, se nos dio por una diferencia poco común que fue el 5 a 0. Era un resultado abultado ya que no hay cinco goles de diferencia entre los equipos pero nos salieron las cosas muy bien y fuimos muy enchufados a ganar de visitante que nos venía costando, cuando logramos eso, quedamos a un paso del campeonato, así lo sentíamos además de que teníamos la posibilidad de dar la vuelta en nuestra cancha", comentó el capitán acerca de cuánto les modificó arrancar perdiendo la serie para después ganar tres partidos seguidos.





Sobre el cuarto partido, Maggioni agregó: "Sabíamos que a pesar de nuestro buen momento no iba a ser fácil y así fue... anoche se dio un partido muy cerrado, pudimos abrir el marcador a los dos minutos de empezado el encuentro, eso nos dio tranquilidad aunque recién empezaba, no podíamos distraernos ni un segundo, y cuando ellos lograron el empate pudimos enseguida pasar al frente de nuevo y sacar dos goles de diferencia, eso nos hizo afianzar nuestra idea de campeonar".









hockey6.jpeg Foto: Maximiliano Maggioni. Festejos









Aunque también dejó en claro su molestia con el arbitraje, principalmente de este último partido. "Pasaban los minutos y los fallos arbitrales cada vez nos perjudicaban más pero supimos mantener la calma y cerrar el partido. Faltando milésimas de segundos sonaron los silbatos, nos cobraron una falta inexistente y le dieron la posibilidad de arruinarnos la noche empatándonos el partido pero nuestro arquero se vistió de héroe y logró contener el remate y ahí sí, pudimos gritar y desahogarnos, éramos los campeones del año".





hockey1.jpeg Foto: Maximiliano Maggioni. Festejos





"La clave fue la unión del equipo ante todo, no dejamos de apoyarnos en ningún momento, incluso los chicos que no entraron en estos partidos tan cerrados nunca dejaron de alentarnos a los que estábamos adentro y la hinchada que nos siguió en cada partido sin dejarnos bajar los brazos, creo que fue el broche de oro para un año muy positivo en nuestro club después de años de trabajo, se lograron formar de nuevo todas las categorías, con una subcomisión incansable que nunca nos dejó de apoyar, solo quedan palabras de agradecimiento para todos y que tengan muy felices fiestas toda la familia pingüina", concluyó el reciente campeón.