Hillairet pasó a Boca y cumplió su sueño

Tiene 14 años, vive en barrio Los Pinos y cursa sus estudios en el colegio Nuestra Señora del Luján. Dicen, los que saben y conocen, que es un crack. De esos wines que ya no quedan, como el Cani por ejemplo.

Ya pasó por algunas pruebas y estuvo en el ojo de varias instituciones a nivel nacional, pero ahora se le dio y encima en Boca Juniors, con todo lo que eso significa. “Estoy muy contento y feliz”, confesó el tímido atacante Mondonguero, ahora Xeneize, que claro, intentará hablar dentro del campo y no tanto fuera.

“Yo hace cinco años que estoy en Belgrano y antes jugaba en Atlético Paraná”, comentó respecto de los clubes en los que jugó en la capital entrerriana. Su entorno está feliz, pero como pasa en estos casos, la madre maneja una mezcla de sensaciones por la partida del nene rumbo a la gran ciudad. “En mi familia están todos muy felices, aunque mi mamá más o menos, no me quiere dejar ir (risas). Igual, todos felices. También los chicos del club están contentos”. Su objetivo es claro: “Mi meta es mejorar lo más que pueda en lo individual”. Por último el rubio delantero habló de Boca y dijo: “Boca es un orgullo para mí. Comparto este momento a mi viejo que siempre me acompañó. Se llama Carlos y mi mamá Romina”.

UN DT FELIZ. Exequiel Soñez es el coordinador del fútbol en Belgrano y quien conoce a Yair. “La verdad que es algo hermoso. Siempre lo hablo con él y con los compañeros que vienen al club. Será una experiencia importantísima y es algo que hay que vivirlo y disfrutarlo. No a todos se les presenta, entonces, cuando se les da, hay que darle para adelante. Este año se definió que se tenía que ir y no había regreso” “Yo hace ocho años que estoy y ahora soy coordinador, pero con Yair trabajaron muchos profesores y entrenadores. Acá se brindan las herramientas y él es un chico muy inteligente que las supo aprovechar”, agregó Soñez.

Finalmente contó cuál fue su mensaje final. “No es la primera vez que un chico se va a jugar a nivel nacional a una pensión. En Boca ya hemos estado. Le digo que disfrute, que aprenda y que preste atención. Hay que sumar experiencia más que nada porque ser futbolista es algo complejo”.