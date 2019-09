Hernández sabe que el equipo quiere más

Sergio Hernández, entrenador de la Selección Argentina de Básquet que se encuentra disputando el Mundial de China, habló en TyC Sports y palpitó el duelo ante Francia por la semifinal del certamen.

"Estamos con mucha ilusión. Contentos pero no conformes, este equipo quiere siempre un poco más. Vamos a usar esa alegría que tenemos y esa ilusión de seguir adelante como motor para dar el 100% y poder llevarnos el partido", expresó en una entrevista con Sportia. "Si no se da, sentir que dejamos todo como siempre, ser dignos, honrar al básquet y descansar para el próximo día, ya sea la final o para el partido por la medalla de bronce. Si podemos asegurar una medalla mañana, mejor", agregó.

En el Mundial de Japón 2006, el Alma se cruzó con Francia en la fase de grupos, con el Oveja como entrenador. "Aquella vez me encontré el día anterior a Tony Parker. Me dijo que tenía suerte porque se volvía a Francia porque no se recuperaba de una lesión en la mano. Fue un alivio porque en ese momento era un demonio y pudimos ganar un partido muy duro", recordó. "Ahora es otra instancia diferente y otro equipo. Ellos son un equipazo. Tiene poder en todas sus líneas, juego perimetral, interior ni hablar, son inteligentes. Me gusta su entrenador hace muchos años, planifica los partidos especialmente para cada rival, con una rotación muy sana. Es un placer jugar contra ellos y poder medirnos contra uno de los mejores equipos del mundo", añadió.

"Me cuesta recordar mi vida, pero sí es loco. Me toca estar en tres Mundiales y en dos llegar a semifinales. Ojalá que este tenga un final diferente al anterior. Tengo muchas alegrías en los Mundiales. El día que me retire lo contaré de otra manera, pero ahora estamos a horas de jugar la semifinal del mundo y la queremos, entonces mi cabeza está medio bloqueada", concluyó.