Hernán Crespo le respondió a Marcelo Bielsa

El ex jugador Hernán Crespo se hizo eco del pedido de perdón que había esbozado el DT Marcelo Bielsa y publicó una extensa carta en las redes sociales en la que acepta las disculpas, aunque reconoce la decepción.





Embed







El ahora entrenador del Leeds inglés había sorprendido al realizar una confesión sobre su relación con Crespo durante su paso por la Selección y más aún cuando le pidió disculpas públicas por haberle mentido sobre su desempeño y madurez.



Y sus palabras tuvieron tal repercusión que el ex jugador le respondió con una extensa misiva en las redes sociales.





bielsa2.jpg





"Cuando uno habla corre el riesgo de que la bronca lo empuje a decir alguna palabra injusta. Pensar, reescribir, da tiempo para reflexionar. Aun cuando eso no cambia lo que yo sentí: fue una tremenda decepción sentirme engañado por un líder como usted. La tristeza fue tan grande como la estima que yo le tenía", comienza la carta el ex delantero de la Selección argentina.





Embed Carta Abierta a Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/FL0kYnMBpD — Hernan Crespo (@Crespo) 24 de agosto de 2018







Pese a esto, Crespo también aceptó las disculpas de Bielsa y hasta dio a entender que pretende tener una charla con el rosarino. "Por supuesto, Marcelo, acepto sus disculpas. Ya lo perdoné hace tiempo, si es que debía hacerlo. Lamento que no lo hayamos hablado personalmente, ni siquiera por teléfono. Pero nunca es tarde",escribió.





bielsa.jpg





"Usted era y es lo suficientemente inteligente como para saber que un jugador no mejora su nivel por una mentira. Si pasara, ese futbolista sería más tonto que inmaduro. No quiero entrar en detalles que ninguno de los dos dará. De hecho, eso queda en su segundo plano. Lo más importante es la enseñanza que deja la situación que ahora recordó. Como nos dijo tantas veces, Marcelo, hay que manejarse con la verdad, sin engañar al otro. Al final del camino, quien procede así no solo es el mejor líder sino el más maduro", concluyó Crespo.