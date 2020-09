Hermida: "Junior Arias traía test negativo desde Córdoba"

arias patronato.jpg Este viernes se supo que Junior Arias, quien hace pocas horas llegó a la capital provincial para sumarse como noveno refuerzo del club Patronato , dio positivo de coronavirus.

"Aunque Arias traía los resultados negativos del test realizado en Córdoba nosotros le practicamos el hisopado, es la metodología de trabajo. Arias está asintomático. Deberá estar aislado al menos diez días, según indica el protocolo", explicó Hermida.

Recalcó que el delantero no tuvo contacto estrecho con el resto de los compañeros, salvo con el arquero Daniel Sappa, con quien estaba compartiendo el departamento. El resto de los jugadores entrenan de manera normal en la jornada de este viernes.

"Hay que discriminar que se entiende por contacto estrecho, sino los médicos que estamos permanentemente en contacto con pacientes con Covid- 19 viviríamos aislados", señaló el entrevistado.

https://twitter.com/juniorarias1993/status/1309488963690860548 Como informó @ClubPatronatoOf, di positivo de COVID-19. Por suerte sin ningún síntoma ni malestar.



Yo sabía que algo tenía de Zlatan... pic.twitter.com/IgLgwlZXE3 — Junior Arias (@juniorarias1993) September 25, 2020

También explicó que no están previstos nuevos testeos y en este sentido se mostró en desacuerdo con la decisión de las autoridades de la Liga Profesional de Fútbol, de no exigir el procedimiento. "Se hicieron hasta la semana pasada porque el protocolo de la Liga Profesional lo exigía y ahora ya no. No estoy de acuerdo con esa decisión, me cuesta pensar que ésto cambio tanto como para que no sean necesarios, pero dentro de lo que se puede, hay que segur lo que dice la Liga", dijo e insistió: "En todos los protocolos del mundo se han incluido los testeos periódicos".

