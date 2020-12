Heinze fue presentado en Atlanta United

“Uno no impone, sino que propone. Y primero busco hacer un grupo de personas y después un equipo de fútbol”, apuntó el técnico de 42 años en su primer desafío internacional luego de haber dirigido Godoy Cruz, Argentinos y el club de Liniers.

"Se respetó el tiempo que les he pedido para hacer un análisis como corresponde, y les avisé que no analizaría otras propuestas hasta no contestarles. Por eso seguí hablando con ellos y luego he decidido", explicó y continúo: "He visto un equipo joven, con muchas ganas, jugadores con características que van de la mano con lo que uno piensa".

HEINZE SE REFIRIÓ AL INTERÉS SOBRE EL JUGADOR DE BOCA AGUSTÍN ALMENDRA

Luego de los rumores que comunicó la prensa estadounidense sobre un posible intento por sumar al mediocampista que está relegado en el Xeneize, el Gringo no negó el interés. "Es un jugador que uno conoce, pero yo no tengo nada que decir de esa información, hay un manager y un presidente que están evaluando a él como a muchos futbolistas", afirmó.

Es sabida la buena relación que Heinze mantiene con Fernando Gago, a quien dirigió tras su paso por Vélez, y Javier Mascherano, con quien compartió varios años en la Selección Argentina. Sin embargo, el exdefensor descartó sumarlos a su cuerpo técnico por el momento. "Es incorrecto, no hay nada. Yo tengo mi grupo de trabajo. Es gente que sabe mucho y podría ayudar, pero no hay nada", cerró.