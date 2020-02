"Hay un plantel para luchar hasta el final"

Lautaro López/Ovación

llopez@uno.com.ar

En el inicio de la temporada 2020 Sportivo Urquiza mostró su peor y mejor versión en 90 minutos. Jugó los 45’ iniciales para el olvido, con mucho desorden y sin poder hacer pie en su casa. Pero rápido pudo dar vuelta la página y mostrar su mejor cara en el primer encuentro del año. Los cambios que realizó Gustavo Romero fueron certeros y pegaron en el momento justo. Adriel Fernández fue la primera carta del DT en el complemento y tuvo sus frutos en la tarde de La Floresta.

Fernández ingresó por la banda derecha y rompió con el esquema de Belgrano. Marcó el gol de la victoria y fue la figura del encuentro de la segunda fecha del Torneo Regional Amateur. El jugador de la V Azulada charló con Ovación sobre el encuentro y lo que dejaron los primeros puntos en el certamen organizado por el Consejo Federal de AFA. “En lo personal me sentí muy cómodo y contento por el debut. Quería jugar con Sportivo este torneo, era una espina que me quería sacar. La felicidad completa llegó en el final con el gol y la victoria del equipo”, se sinceró Fernández.

En cuanto al partido y cómo se dio el desarrollo del encuentro, comentó: “Fue un partido muy parejo, como será todo el torneo. Fue difícil sacar una ventaja, la diferencia de nosotros se notó en el segundo tiempo”.

A lo que agregó: “Trabajamos toda la semana con el equipo de una forma. Yo estuve de nueve y lo pudimos implementar en el complemento. Hice lo que pude y salió bien”.

En La Floresta hay un proceso y un trabajo que viene dando sus frutos hace más de cuatro años y eso es gracias a la llegada de Gustavo Romero. El Loco apasionado como lo describen en su segunda casa marca a diario a cada uno de los jugadores que les toca dirigir. Adriel Fernández es uno de esos y comentó. “Gustavo Romero me agrada mucho, yo vine acá para que él me dirija. Exige demasiado para sacar la mejor versión de uno. En lo personal estoy agradecido y mucho, es por eso que siempre trato de dar lo mejor para devolverle al equipo parte de la enseñanza que uno recibe a diario”, manifestó. Adriel tiene en claro sus obje tivos personales para la temporada 2020 con Sportivo Urquiza. “Siempre me propuse cosas lindas. En Sportivo Urquiza encontré mucha humildad, que hace que uno llegue con mucha alegría a entrenar y compartir cosas con los compañeros. Estamos para seguir logrando cosas”, reconoció.

El Regional es un torneo desgastante y complicado, en lo deportivo y económico. Pero Sportivo Urquiza sabe que tiene guerreros para salir a dar batalla.

“Tenemos plantel para luchar y dar lo mejor de nosotros. Tenemos que estar concentrados y sabemos que podemos lograr cosas hermosas, somos 11 contra 11”, agregó el jugador del elenco de La Floresta. Ahora los dirigidos por Gustavo Romero deberán enfrentar el domingo a Atlético Paraná, uno de los candidatos al ascenso. “Ir al Mutio será algo especial, vamos a tratar de hacer un buen trabajo ante un equipo de mucha jerarquía”, se sinceró Fernández. Y agregó: “La suerte tiene que ir acompañada de trabajo, hay que ayudarla. Tenemos un plantel laburador y con mucho sacrificio, cada uno entrega su granito de arena para conseguir los objetivos. Vamos a dar todo por llegar lo más lejos posible. Nosotros tenemos material para pelear en lo deportivo”.