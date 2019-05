Hay dos equipos que se metieron en semifinales

Cuando aún quedan por jugarse dos fechas de la segunda fase, dos equipos ya lograron instalarse en las semifinales por sendos títulos del Torneo Dos Orillas de hockey sobre césped Femenino. Náutico El Quillá A busca una nueva consagración en la copa de Oro y el sábado dio un paso importante en busca de su objetivo al derrotar 3 a 2 a Banco Provincial por el quinto capítulo de la instancia.

Por otro lado, Talleres Blanco irá por la Copa de Bronce luego de vencer el domingo 3 a 1 a 25 de Mayo de Victoria.

Ambos resultados fueron los destacados de un episodio que entregó otros marcadores que pueden ser decisivos para la resolución del resto de los clasificados a la tercera fase.

Súper 8 de Oro. Además del cruce entre Tiburonas y Bancarias –los equipos de mejor rendimiento hasta ahora– pueden ser decisivos en lo inmediato los triunfos como visitante de Santa Fe RC y La Salle Jobson. El Tricolor le ganó 2 a 0 a Talleres Rojo y lo despojó del tercer lugar, dejando a la Locomotora un escalón por debajo junto al Colegial, que alcanzó un 4 a 2 a favor ante Paraná Rowing Azul.

También puede ser significativa la derrota de Estudiantes Negro, que estaba cuarto, en su derrotero a Concordia, a manos de Hípico por la mínima diferencia.

Los resultados de la quinta fecha en cada categoría fueron:

El Quillá A-Banco: 1-0 en Sub 12; 2-1 en Sub 14; 2-3 en Sub 16; 1-0 en Sub 18; 6-1 en Reserva y 3-2 en Primera.

Talleres Rojo-Santa Fe RC: 1-1 en Sub 12; 3-4 en Sub 14; 2-6 en Sub 16; 3-1 en Sub 18; 1-1 en Reserva; 0-2 en Primera.

Rowing Azul-La Salle: 1-2 en Sub 12; 2-0 en Sub 14; 3-0 en Sub 16; 0-0 en Sub 18; 1-8 en Reserva y 2-4 en Primera.

Hípico Concordia-Estudiantes Negro: 0-0 en Sub 12; 4-1 en Sub 14; 1-2 en Sub 16; 3-4 en Sub 18; 0-2 en Reserva y 1-0 en Primera.

POR LA PLATA. En esta zona están muy cerca de sellar su pasaje a semis Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI) y Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR). El equipo Gitano goleó 4 a 0 en su reducto a Paracao y el Verde de Rafaela obtuvo un valioso empate en uno con Estudiantes Blanco, en Paraná.

El Albinegro comparte el cuarto escalón de la zona con Paraná Hockey, que sumó en Esperanza luego de empardar 1 a 1 con Alma Junior, que es tercero.

Además, Universitario de Santa Fe ganó por primera vez en la fase y su víctima fue Universidad Nacional del Litoral (UNL), al que derrotó 2 a 0.

Todos los marcadores fueron los siguientes:

Alma Juniors-Paraná Hockey: 2-1 en Sub 12; 4-1 en Sub 14; 6-0 en Sub 16; 3-2 en Sub 18; 2-2 en Reserva y 1-1 en Primera.

CRAI-Paracao: 1-0 en Sub 12; 1-0 en Sub 14; 0-5 en Sub 16; 0-0 en Sub 18; 4-1 en Reserva; 4-0 en Primera.

Estudiantes Blanco-CRAR: 2-0 en Sub 12; 2-5 en Sub 14; 0-1 en Sub 16; 0-2 en Sub 18; 3-1 en Reserva y 3-3 en Primera.

Unión Agrarios-Universitario: 1-1 en Sub 12; 8-0 en Sub 14; 6-2 en Sub 16; 2-2 en Sub 18; 0-1 en Reserva. Universidad Nacional del Litoral-Universitario: 0-2 en Primera.

COPA De bronce. Además del gran andar de Talleres Blanco, tal lo citado en las líneas previas, en esta zona está al caer la clasificación de Náutico El Quillá B, que tiene a tiro al puntero tras ganarle 2 a 1 a Colón de Santa Fe.

En tanto, Tilcara y Capibá RC suben y alimentar su aspiración de estar entre los cuatro mejores del grupo. El Verde derrotó a Franck y el Amarillo se despachó ante Argentino de San Carlos, en ambas situaciones por la mínima ventaja. Los resultados fueron:

Atlético Franck-Tilcara: 14-0 en Sub 14; 4-4 en Sub 16: 3-5 en Sub 18; 2-0 en Reserva y 0-1 en Primera.

Colón-El Quillá B: 0-0 en Sub 12; 1-1 en Sub 14; 5-0 en Sub 16; 0-2 en Reserva y 1-2 en Primera.

San Benito-Talleres Blanco: 0-7 en Sub 12; 1-1 en Sub 14; 3-0 en Sub 16. UNER-Talleres Blanco: 1-2 en Reserva. 25 de Mayo-Talleres Blanco: 1-3 en Primera.

Rowing Blanco-Argentino de San Carlos: 0-0 en Sub 14 y 0-1 en Sub 16. Capibá RC-Argentino: 2-0 en Reserva y 1-0 en Primera.

















Nuevo club en la AHRU





La Asociación de Hockey del Río Uruguay (AHRU) tuvo el fin de semana el inicio de su campeonato de Primera División Damas con la participación de nueve elencos. La nota de color estuvo en el debut absoluto del club 9 de Julio de Colonia Ayuí, que de esta forma se sumó a los torneos organizados por la Asociación. El estreno se dio en la cancha de Salto Grande ante Pescadores Blanco. Desde la AHRU felicitaron la incorporación de la nueva entidad: "Les damos la bienvenida y felicitaciones al profesor Alejandro Ortiz y sus jugadoras por haberse animado a dar este paso, que sin lugar a dudas les servirá para crecer deportivamente. Les deseamos muchos éxitos".