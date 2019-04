Hay candidatas a la vista en el Dos Orillas

Si bien quedan por recuperarse algunos partidos, el desarrollo íntegro de la fecha 4, disputada este sábado 30 de marzo, ofreció un anticipo de qué conjuntos están para pelear el trofeo mayor del certamen que une a representantes de las Asociaciones Paranaense (APH) y Santafesina (ASH).

El Verde, en el lote. En la zona Campeonato, Náutico El Quillá A y La Salle Jobson, finalistas de la anterior edición, confirman los pronósticos liderando sus respectivas agrupaciones con puntaje ideal. En la A, el Tiburón santafesino derrotó como visitante 3 a 2 a un rival directo: Santa Fe Rugby; en la B, el Colegial ganó en igual condición a Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI) por 2 a 0. En este nivel, el mejor rendimiento entrerriano es de Hípico Concordia que, con su victoria en casa 4 a 1 ante Paracao, se encaramó en el segundo lugar del grupo A. Por otro lado, Talleres Rojo quedó relegado en el B al perder 3 a 2 en su visita a Paraná Rowing Azul.





La Blanca no afloja.

En la zona Estímulo, el único que tiene ciento por ciento de efectividad es Universitario de Santa Fe, tras golear 8 a 0 al debutante Argentino de San Carlos, por el Grupo A. En este cuarteto, se destacó el contundente triunfo de Talleres Blanco 8 a 0 sobre Franck. Por el B, la línea Blanca de Estudiantes Blanco y Colón de Santa Fe mantienen su lucha mano a mano en la cima. El Albinegro paranaense venció 2 a 0 al difícil Capibá Rugby, mientras el Sabalero igualó de visitante con Náutico El Quillá B en un tanto por equipo.





hockey 1.jpg Foto: UNO / Mateo Oviedo













Resultados.

Zona Campeonato Grupo A. Primera: Santa Fe Rugby 2-El Quillá A 3; Alma Juniors 3-CAE Negro 2; Hípico de Concordia 4-Paracao 1. Reserva: Santa Fe Rugby 0-El Quillá A 4; Alma Juniors 0-CAE Negro 3; Hípico de Concordia 4-Paracao 0. Sub 18: Santa Fe Rugby 0-El Quillá A 1; Alma Juniors 0-CAE Negro 1; Hípico de Concordia 1-Paracao 1. Sub 16: Santa Fe Rugby 0-El Quillá A 2; Alma Juniors 3-CAE Negro 1; Hípico de Concordia 3-Paracao 2. Sub 14: Santa Fe Rugby 3-El Quillá A 1; Alma Juniors 0-CAE Negro 1; Hípico de Concordia 1-Paracao 1. Sub 12: Santa Fe Rugby 0-El Quillá A 1; Alma Juniors 0-CAE Negro 1; Hípico de Concordia 0-Paracao 0.





Zona Campeonato Grupo B:

Primera: Rowing Azul 3-Talleres Rojo 2; Banco 1-Paraná Hockey 1; CRAI 0-La Salle 2. Reserva: Rowing Azul 0-Talleres Rojo 5; Banco 2-Paraná Hockey 0; CRAI 2-La Salle 1. Sub 18: Rowing Azul 0-Talleres Rojo 2; Banco 3-Paraná Hockey 0; CRAI 0-La Salle 4. Sub 16: Rowing Azul 0-Talleres Rojo 0; Banco 3-Paraná Hockey 1; CRAI 2-La Salle 1. Sub 14: Rowing Azul 2-Talleres Rojo 2; Banco 2-Paraná Hockey 0; CRAI 3-La Salle 2. Sub 12: Rowing Azul 0-Talleres Rojo 1; Banco 3-Paraná Hockey 1; CRAI 0-La Salle 0.





hockey 2.jpg Foto: UNO / Mateo Oviedo









Zona Estímulo Grupo A

Primera: Universitario 8-Argentino 0; Talleres Blanco 8-Franck 0; UNL 7-25 de Mayo 0. Reserva: Universitario 4-Argentino 0; Talleres Blanco 2-Franck 1; CUAC 2-UNER 0. Sub 18: Talleres Blanco 2-Franck 2; CUAC 0-San Benito 2. Sub 16: Universitario 1-Argentino 0; Talleres Blanco 1-Franck 3; CUAC 3-San Benito 1. Sub 14: Universitario 5-Argentino 2; Talleres Blanco 0-Franck 2; CUAC 7-San Benito 0.





Zona Estímulo Grupo B

Primera: CAE Blanco 2-Capibá 0; CRAR 7-Tilcara 0; Quillá B 1-Colón 1. Reserva: CAE Blanco 3-Capibá 0; CRAR 0-Tilcara 3; Quillá B 1-Colón 0. Sub 18: CAE Blanco 4-Rowing Blanco 0; CRAR 8-Tilcara 0. Sub 16: CAE Blanco 1-Rowing Blanco 0; CRAR 8-Tilcara 0; Quillá B 1-Colón 1. Sub 14: CAE Blanco 1-Rowing Blanco 2; CRAR 11-Tilcara 0; Quillá B 0-Colón 1. Sub 12: CAE Blanco 1-Rowing Blanco 1; CRAR 1-Tilcara 0; Quillá B 0-Colón 5.









Definiciones









Hasta el momento, los clasificados para disputar la Copa de Oro son Quillá A, Banco de Santa Fe, Talleres Rojo, La Salle, Santa Fe Rugby, Hípico de Concordia, Estudiantes Negro y Rowing Azul. La Copa de Plata la definirían CRAI, Alma, Paraná Hockey, Paracao, Universitario, Estudiantes Blanco, Colón y el combinado UNL-CUAC.

En tanto que el Bronce estará entre Talleres Blanco, CRAR, Quillá B, 25 de Mayo-UNER-San Benito, San Carlos, Tilcara, Franck y Capibá-Rowing Blanco.









Recuperos





Se jugarán éste martes partidos correspondientes a la fase 1. Por la fecha 2 de la Zona Campeonato Grupo A se enfrentarán Paracao-Alma Juniors de Esperanza a las 9 en Sub 14; a las 10 en Sub 16; a las 11.15 en Sub 12; a las 12.15, Sub 18; a las 18 en Reserva y a las 19.30 en Primera. Por la fecha 3 del Grupo B, en La Tortuguita, Paraná Hockey se medirá con Rowing Azul a las 18 en Reserva y a las 19.30 en Primera. El resto de las categorías se medirán el jueves, a las 17.30 en Sub 14; a las 18.30 en Sub 12; a las 19.30 en Sub 16 y a las 20.45 en Sub 18.





Por la Zona Estímulo Grupo A, en ASH, Franck enfrentará a Unión Agrarios Cerrito hoy a las 10 en Sub 14; a las 11, en Sub 16; a las 12.15, en Infantiles; a las 13.30 en Sub 18; a las 15 en Reserva y a las 16.30, en Primera, Franck-UNL.





Por el Grupo B, recupero de la fecha 3, CAE Blanco-Tilcara en el Plumazo, a las 10 en Sub 14; a las 11, Sub 16; a las 12.15 en Sub 12; a las 13.30, en Sub 18; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera. Por la fecha 2, en cancha de Talleres, Capibá recibirá a CRAR a las 16.30 en Reserva y a las 18 en Primera.

















Día para los Caballeros









Se jugará éste martes la segunda fecha del Interasociaciones de Caballeros que nuclea a las asociaciones de Santa Fe, Rosario y Paraná. En cancha de Jockey de Rosario: el local recibirá al combinado de la ASH a las 13.30 en Sub 18; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera.

En Paracao: el local jugará con Universitario de Rosario, a las 13.30 en Sub 15; a las 15, Primera y a las 16.30 en Reserva se enfrentarán 25 de Mayo de Victoria y UNI.

En la Tortuguita: Rowing recibirá a Gimnasia a las 11 en Infantiles; a las 12.30 en Sub 15; a las 13.30 en Sub 18; a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera.

En Talleres: el Rojo jugará contra Provincial, a las 12 en Sub 15; a las 13.30 en Reserva y a las 15 en Primera.