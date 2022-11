Gustavo Bordet: "El fútbol es así y siempre da revanchas"

Gustavo Bordet Argentina Selección.jpg Gustavo Bordet habló del partido de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol. UNOER / Alan Barbosa

En tanto, sobre posibilidad que se brinda en la provincia de trabajar de manera didáctica y educativa en las escuelas y poder ver los partidos de Argentina, Bordet comentó : "Ahora va a jugar Argentina con Polonia, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela primaria en el Mundial de 1974, estaba en sexto grado y había llevado una radio Spica que me había prestado mi papá. Era la clase de educación física y no nos dejaron escuchar el partido. Esa vez perdimos 3 a 2 con Polonia, pero esta vez creo que vamos a tener otra perspectiva y en buena hora que se pueda congeniar lo que es el deporte con el acceso al conocimiento que pueden tener los chicos, porque no es solamente fútbol, es mucho más que eso, es formación".