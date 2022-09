Gustavo Aguiar, el paranaense que debutó con un título en Panamá

Aguiar aceptó la propuesta. Se sumó a la estructura del Albinegro en los pasajes finales del certamen. Colaboró en el juego decisivo de una de las series de semifinales. Firmó planillas en la gran final. En su estreno oficial el Pupi se coronó campeón.

“Nos reíamos con Luis (Ortiz). Me decía ¨debutaste y ya tenés un trofeo¨. Lo mismo me decía el presidente del club y hasta las mismas jugadoras. Eso me pone muy contento. No fui asistente directo en las semifinales de vuelta porque no estaba habilitado en el banco. Vi el partido desde afuera, cerca del banco, pero no dentro del campo de juego. El debut oficial fue en la final con un título”, remarcó el Pupi, en diálogo telefónico con Ovación desde Panamá.

El regreso a una Liga Profesional se dio de la manera menos pensada. Gustavo no golpeó las puertas. La abertura se abrió en el momento indicado. El entrerriano se acercó y asumió el desafío.

“Fue algo inesperado. Dio la casualidad que el equipo mayor está compitiendo en Honduras. Se abrió el espacio estando en una semifinal casi con un pie en la final. Todo fue muy rápido y muy positivo por la relación con las chicas, con los dirigentes, con los gerentes, con el presidente a quienes conozco porque entrené a sus hijos cuando trabajé en otro lado, he viajado a competir afuera con sus hijos. Hay una relación visual y de tener conocimiento pero no lo había a nivel profesional como está sucediendo ahora”, remarcó.

Gustavo Aguiar Tauro FC.jpg Gustavo Aguiar, junto al equipo y cuerpo técnico, en medio de los festejos.

Su rol en el International le permite estar en competencia. En 2022 obtuvo un título con la Sub 15 y un subcampeonato con la Sub 18. Tauro le permitió regresar a otro escenario.

“El nivel colegial es bueno porque. Tenemos la oportunidad de viajar a Centroamérica en febrero, marzo, para competir con otros colegios. De todos modos vivir lo que genera este nivel con el estadio lleno, los fanáticos, el color de la tribuna con bombos, platillos, bengalas, cantando durante 90 minutos es diferente. Fue necesario volver a vivir esas sensaciones”, subrayó.

En Tauro el Pupi cumple dos funciones. Por un lado entrena a las arqueras del equipo. A su vez asiste al entrenador durante los entrenamientos y en el desarrollo de cada encuentro. “Estas semanas trabajé con las porteras en los entrenamientos y cuando pasamos al trabajo en equipo estuve a la par del entrenador viendo detalles donde teníamos dudas con jugadores, algún cambio o movimiento táctico. El día del partido los 20, 25 minutos de entrada en calor fueron con las arqueras y en el partido de asistente con Luis”, detalló.

El tricampeón de la LFF gozó de pocas horas de festejos. El Albinegro se trasladó hacia Costa Roca donde competirá en la Copa Interclubes de la UNCAF. En este desafío internacional se medirá en la fase de grupos ante Deportivo Saprissa de Costa Rica, Atlético Somitillo de Nicaragua y Olimpia de Honduras.

“Estoy con ansias y preocupación por este desafío porque uno quiere que salta todo bien”, argumentó el Pupi. “No hemos podido festejar el campeonato. Nos acostamos tarde después del partido y al día siguiente entrenamos. Estamos pensando en lo que viene. Los dos primeros partidos serán ante equipo muy parecido a nosotros en cuanto al nivel futbolístico. El tercer encuentro será ante Saprissa, que es uno de los equipos que a nivel Centroamérica que cuenta con una estructura muy grande. Apuntamos a ese partidos. El torneo está dividido en dos zonas de cuatro equipos y el primero de cada grupo pasa a la final. Serán cuatro partidos en nueve días. Hay que apuntar a ganar los dos primeros y manejarlo al tercero para llegar a la final tan ansiada”, concluyó.