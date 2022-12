Gurí Martínez y la vigencia: "Vamos a seguir intentando"

Tras conseguir su título nacional número nueve, Omar ‘Gurí’ Martínez repasó lo que fue su última carrera del año, la que le permitió ser campeón de las TC Pick Up al terminar en la quinta colocación. Martínez se metió entre los tres de último minuto para ser el nuevo monarca de la divisional de las camionetas, siendo la primera vez que esto sucede en el certamen.

"Sabíamos que teníamos posibilidades por cómo veníamos pero las carreras hay que correrlas. Ayer (por el sábado) tuvimos una buena clasificación y hoy (por este domingo) era tratar de terminar. Fue durísima por los frenos y gracias a Dios se pudo dar", reconoció el piloto entrerriano. A sus 56 años y siendo el director de su propia escuadra, pudo festejar tras su ‘retiro’ del TC en Paraná en 2019.

Acerca de cómo corrió mentalmente la última final, explicó: "Nadie me decía nada, sí me decían que no podía perder más posiciones, no sabía si por Jakos o por quién era. Si me decían que perdiendo una posición el campeón era Agustín capaz la historia hubiese sido otra. Me decían que no podía perder más, no sabía si era porque Agustín podía perder el campeonato o si yo lo perdía y lo ganaba Jakos, no tenía idea".

En el cierre le dedicó la consagración a los integrantes de su equipo: «Son ellos, la familia, el equipo, a disfrutarlo con todos ellos». Y agregó dando esperanzas a los fanáticos suyos y de Ford: "Vamos a seguir intentando", en alusión a su futuro deportivo en la categoría TC Pick Up.