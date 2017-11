Guillermo quiere ganarle el Superclásico a River, cueste lo que cueste

El entrenador Guillermo Barros Schelotto señaló este viernes que aguarda que el equipo de Boca "se imponga" ante River "más allá de las individualidades" y dijo que el Superclásico no va a "marcar tendencia sobre quién pelee el torneo"."Espero que el equipo se imponga mas allá de las individualidades", reveló el técnico de Boca, tras lo cual manifestó: "Es un Superclásico, pero no va a definir ni al puntero del campeonato ni va a marcar tendencia sobre quién pelee el torneo".Boca visitará al conjunto de Núñez el próximo domingo y el entrenador del conjunto de La Ribera expresó además: "Intentaremos que, de nuestra forma, tratar de dañar a River. Tenemos que saber imponernos ante el marco"."No hay prueba para ninguno de los dos: es jugar el Superclásico y ganarlo", aseveró, tras lo cual indicó: "No tengo ninguna duda del equipo, pero esperaremos hasta mañana que terminaremos de preparar el partido".