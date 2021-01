Güemes venció al Depro y jugará la final con Villa Mitre

De esta manera, los santiagueños jugarán el partido decisivo frente a Villa Mitre de Bahía Blanca, que el domingo igualó 2 a 2 en su excursión a Mendoza ante Huracán Las Heras y obtuvo la Zona B. Defensores de Pronunciamiento terminó con 5 puntos, se ubicó sexto en el grupo y participará del torneo reducido por el segundo ascenso a la categoría superior.

El otro equipo que llegaba con chances de lograr el grupo era Chaco For Ever, que este lunes cayó en su estadio ante Sarmiento de Resistencia por 2 a 0. Gonzalo Cañete, a los 45 minutos del primer tiempo, y Luis Silba, a los 9' del segundo, marcaron los goles para la visita, que finalizó con diez jugadores por la expulsión de Brian Berlo (ex-Atlético Paraná), a los 42' de la etapa inicial, y se quedó con el clásico provincial.

Con este resultado, Chaco For Ever terminó con 9 unidades en la zona y en la tercera ubicación; mientras que Sarmiento sumó 7 puntos y fue quinto. Ambos conjuntos participarán del reducido por la segunda promoción a la Primera Nacional para la próxima temporada. Los restantes equipos de las Zonas Campeonato, más los dos triunfadores de las Zonas Reválidas jugarán el reducido por el segundo ascenso a la categoría superior.

La final por el primer ascenso la dirimirán Villa Mitre de Bahía Blanca y Güemes de Santiago del Estero, el domingo a las 17.10 en el estadio de Estudiantes de Río Cuarto.

El reducido por el segundo ascenso, que será por eliminación directa, tendrá los siguientes cruces: Maipú vs Camioneros, Central Norte vs. Sportivo Belgrano, Olimpo vs. Sportivo Las Parejas, Chaco For Ever vs. Sansinena, Douglas Haig vs. Defensores de Pronunciamiento, Juventud Unida Uiversitaria vs. Deportivo Madryn y Sarmiento vs. Huracán Las Heras.

Las llaves del reducido son a partido único y en cancha del mejor posicionado en la tabla. Si hay empate, las series se definirán con tiros desde el punto penal. El perdedor de la final entre Güemes y Villa Mitre se suma en la segunda fase del reducido.