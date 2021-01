Güemes ascendió a La Nueva Nacional

La igualdad agónica llevó la definición a los tiros penales y, en esa instancia, el Gaucho fue más eficiente y se quedó con la serie por 4 a 2, gracias a que convirtió todos los tiros que ejecutó; mientras que Gastón Herrera, de Villa Mitre, lanzó el suyo por encima del travesaño, y el arquero de Güemes, Juan Ignacio Mendonca, contuvo el remate de Maxiliano López.

Güemes, que en la temporada pasada le ganó la final del Torneo Regional Amateur a Achirense, se quedó con el primer ascenso a la B Nacional, categoría en la que debutará en la próxima temporada. Villa Mitre se fue masticando bronca, pero tiene una segunda chance de lograr la promoción a la Primera Nacional, ya que participará del reducido que determinará otro ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

Los cruces de los cuartos de final por el Reducido por el segundo ascenso, a partido único y sin ventaja deportiva, serán Villa Mitre vs. Sportivo Belgrano de San Francisco; Deportivo Maipú de Mendoza vs. Sportivo Las Parejas de Santa Fe; Chaco For Ever vs. Deportivo Madryn de Chubut y Douglas Haig de Pergamino vs. Sarmiento de Resistencia.